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Jandarma uyuşturucuyla mücadeleyi sürdürüyor

- Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Fethiye, Datça ve Marmaris Çetibeli'nde kubar esrar ve hint keneviri ele geçirdi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Muğla'nın değişik ilçelerinde sürdürdüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında kubar esrar ve hint keneviri ele geçirdi.

Fethiye Kargı mahallesinde, bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı ihbarı sonrası adli makamlardan alınan arama kararıyla, şahsa ait ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği 'Çimen' desteğinde yapılan arama neticesinde, elbise dolabına gizlenmiş vaziyette kavanoz içerisinde toplam 70 gr kubar esrar, Datça Hızırşah mahallesinde, bir tesise ait işletmenin bahçesinde yasadışı kenevir ekiminin yapıldığı ihbarı alındı. Adli makamlardan alınan arama kararıyla, işletmenin bahçesinde saksılar içerisine dikilmiş boyları 15-60 santim arası değişen toplam 23 kök kenevir bitkisi, Marmaris Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında yolcu otobüsünde seyahat etmekte olan bir şahsın şüpheli hareketleri sonrası yapılan üst aramasında, pantolon cebinde kâğıda sarılı vaziyette toplam 20 gr kubar esrar ele geçirildi. Yapılan faaliyetler neticesinde toplam 90 gr kubar esrar ile birlikte 23 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

(BT-İK)



16.01.2017 11:46:43 TSI

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