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Ortaokul öğrencileri enerji tasarrufuna dikkat çekti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:49
Ortaokul öğrencileri enerji tasarrufuna dikkat çekti
Ortaokul öğrencileri enerji tasarrufuna dikkat çekti
- TED Şanlıurfa Kolejinde "enerji tasarrufu" paneli

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye'de her yıl Ocak ayının ikinci haftası kutlanan "Enerji Tasarrufu Haftası" dolayısıyla TED Şanlıurfa Kolejinde "Enerji Tasarrufu" konulu panel düzenlendi.
Panelde sunum yapan ortaokul öğrencileri, tasarrufun önemini ve enerji kaynaklarının nasıl daha etkin ve daha verimli kullanılabileceğini anlattı. Okuyan, sorgulayan, araştıran ve kendini geliştiren bireyler yetiştirme hedefiyle çıktığı yolda öğrencileri hayata hazırlayan TED Şanlıurfa Kolejinin öğrencileri, derslerin dışında düzenlenen çeşitli etkinlikler sayesinde günlük hayatta gerekli olan bilgileri de ediniyor. Okul yönetimi, öğrencilerin aktif katılımını sağladığı bu tür etkinliklerle onlara küçük yaşlardan itibaren olumlu tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlıyor.
Bu çerçevede, her yıl Ocak ayının ikinci haftası tüm yurtta kutlanan "Enerji Tasarrufu Haftası" dolayısıyla okulun konferans salonunda "Enerji Tasarrufu" konulu bir panel gerçekleştirildi. Öğretmenleri Talip Karataş ve Berna Bozkurt nezaretinde panele hazırlanan 6 ortaokul öğrencisi, kendilerini dinleyen arkadaşlarına enerji tasarrufu üzerine sunumlar yaptı. Moderatörlüğünü öğretmenlerin üstlendiği panelde öğrenciler, enerji kullanımında savurganlığa dikkat çekerek, basit tasarruf yöntemlerini sıraladı. Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda herkesin bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade eden öğrenciler, enerjiyi verimli kullanmanın ülke ekonomisi, dolayısıyla ülkenin geleceği açısından da son derece önemli olduğunu vurguladı.
(BB-SD-Y)

16.01.2017 11:54:34 TSI
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