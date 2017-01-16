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Muhtarlar Demirkol'a teşekkür etti

- Haliliye Belediyesi kırsalda çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki 6 mahalle muhtarı, Haliliye Belediyesi tarafından mahallerinde yapılan çok amaçlı kültür evinin tefrişat işleminin tamamlanması nedeniyle Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla nüfusu 300'ün üzerinde olan kırsal mahallelerde yapılan çok amaçlı kültür evleri, vatandaşların hizmetine sunuldu. Sosyal yardım işleri müdürlüğü de, tamamlanan kırsal mahallelerdeki çok amaçlı kültür evlerinin tefrişat çalışmalarını gerçekleştiriyor. Sosyal yardım işleri müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptığı çalışmaları altı mahallede daha tamamladı.

Balkatan, Diktaş, Halime, Konaç, Uluhan ve Üçkuyu mahallelerinde tamamlanan çok amaçlı kültür evleri, halı ve klimalarının takılmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin kullanımına açıldı. Mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti. Kültür evi tamamlanan Balkatan Mahallesi Muhtarı İsmail Kırmızı, "Taziye evimiz bitti. Halılar serildi, parke taşları döşendi. Haliliye Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

Uluhan Mahalle Muhtarı Hasan Beşdağ ise, "Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a, mahallemizde yapmış olduğu kültür evi için çok teşekkür ediyorum. Kültür evinin halı ve klima ihtiyaçları tamamlandı. Bundan dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Halime Mahalle Muhtarı Aziz Demir de, "Belediye başkanıma teşekkür ederim. Taziyeevinin klimaları takıldı. Halıları döşendi, Taziyeevinin çevresi yapıldı" dedi. Diktaş Mahalle Muhtarı azası ise "Haliliye Belediyesine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Taziyeevinin halıları olsun klimaları olsun her şeyi tamamlandı. Bütün çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(BB-SD-Y)



16.01.2017 11:56:49 TSI

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