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Kırıkhan'daki dev proje hızla ilerliyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:53
Kırıkhan'daki dev proje hızla ilerliyor
Kırıkhan'daki dev proje hızla ilerliyor

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının çalışmaları devam ediyor.
Kırıkhan ilçesinde yapımı devam eden 10 milyon 335 bin liraya malolacak Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Tesis sayesinde doğaya arıtılmış temiz su bırakılacağını belirten yetkililer, yaşam alanlarını koruma ve tertemiz şekilde nesilden nesile aktarmayı hedeflediklerini söyledi.
Atıksu Arıtma Tesisi'nin günde 12 bin 250 metreküp atıksu arıtacağını vurgulayan yetkililer, arıtılan suların Asi Nehri'ne bağlanan Karasu Deresi'ne deşarj edileceğini belirtti.
Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi ile birlikte yüzde 90 arıtım sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçileceğini belirtenyetkililer çevre ve halk sağlığına yönelik yapılan yatırımlar arasında Samandağ, Dörtyol, Reyhanlı, Erzin, Antakya (Serinyol) atıksu arıtma tesislerinin de yer aldığını kaydetti.
(BGY-Y)

16.01.2017 11:57:55 TSI
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