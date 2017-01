YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkiye'ye örnek proje

- Kadın mahkumlar, çocukları ve suça sürüklenmiş çocukların topluma entegrasyonu sağlanacak



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile cezavinde yatmakta olan kadın mahkumlar, çocuklar, yakınlar ve denetim serbestlik kapsamında serbest bırakılan suça sürüklenmiş çocukların topluma entegrasyonu sağlanacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, makamındaki protokol imza töreninde, Türkiye'de örnek bir projeyi imzalanan protokol ile hayata geçirdiklerini söyledi. Hedef kitlenin 0-6 yaş çocuklar olduğunu belirten Şahin, "Çocuklarımızla ilgili nasıl iki milyonluk bir şehirde sosyal projeler üretiyorsak, eğitim ve sağlıkla ilgili çalışmaları yapıyorsak, sosyal belediyecilik olarak örnek oluyorsak özellikle cezavindeki hükümlü kadınlarımızın, tutuklu kadınlarımızın yanlarındaki evlatlarının sosyal hayatın içerisinde olması eğitimden sağlıktan istifade etmesi ve bunların mevcut durumdaki hislerini yönetebilmek için bu protokol ile beraber biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal merkezlerimizde istifade ettireceğiz. Kreşlerimizde destek verme, lojistik destek verme, sosyal destek vereceğiz. Her bir çocuğumuzun ihtiyacı olan neyse, çünkü toptancı bir bakışımız yok, her bir çocuğumuzun farklı ihtiyaçları olabiliyor. O farklı ihtiyacını giderebilmek için önemli bir çalışmanın başlangıcındayız" dedi. İkinci hedef kitlenin suça sürüklenen çocuklar olduğunu, onların önünde uzun bir ömür bulunduğunu vurgulayan Şahin, çocuklara zamanında dokunularak, takip edilmesi halinde onların yaşamında büyük fırsatların oluşmasına, topluma entegre olmasına ve suça sürüklenmesini engelleyecek çalışmaların yapılmasına vesile olacaklarını kaydetti. Şahin, "Her bir çocuğumuzun ihtiyacı olan eğitimi yarım kalmışsa eğitim desteği, psiko sosyal destek, aile desteği veya zararlı bir alışkanlığı varsa ondan kurtulması için rehabilitasyon yani çocuklarımızın hangi yaş grubunda olursa olsun hayatın bir parçası olmak ve herkesle birlikte bu toplumun, huzurunun, barışının, kalkınmasının bir parçası olabilmemiz için onların yanında olmamız, onların yaşamına dokunmamız ve onlarla birlikte bu çalışmaları devam ettirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Denetim serbestlik ile bırakılan hükümlülerde faydalanacak

Projeden denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılan kişilerin de faydalanacağını belirten Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal destek vereceklerini kaydetti.

Toplumsal sorunların birer sonuç olduğunun altını çizen Şahin, "Koruyucu, önleyici tedbirler almakta hem sosyal devletin gereği hem de sosyal belediyeciliğin gereği. Nasıl hastalık bir sonuçsa, hasta olmamak için sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak gerekiyorsa, bunlara da böyle bakmak gerekiyor. Koruyucu önleyici tedbirleri çoğaltarak, suçu önleyici çalışmalarda da sosyal projeler üretmemiz gerekiyor. Sosyal hizmet merkezimizle beraber bunu yaptığımızda hem diğer şehirlere, hem ülkeye çok güzel bir model olacağını ve her kardeşimizin hayata dokunacağını, hayata tununacağını ve bunun sonunda da çok hayırlı bir işe vesile olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal da projenin sosyal olduğunu belirterek, cezaevindeki kadın mahkumların yanında kalan, özellikle annesinin bakımına muhtaç çocukların ihtiyaçlarının giderilmesini amaçladığını aktardı.

Proje kapsamında giysi yardımı yapılarak, sağlık noktasında da çalışmalar yapılacağını kaydeden Çatal, "Ayrıca bu çocukların cezavinde çıkarılıp kreşlerde gündüz barınmaların o çocukların dışarıya uyum sağlamaları açısından da çok önemli. Bunun dışında cezavinde suça sürüklenen çocukların tahliyelerinden sonra meslek kurslarına yönlendirilerek topluma uyum sağlamalarının kolaytırılması, meslek sahibi olmaları, bir gelir elde etmeleri tekrar suç işlemelerinin önüne geçilmesi için çok önemli bir proje. Biz bunu çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Çatal, projenin hayata geçirilmesinde Fatma Şahin'in büyük emeği olduğunu ifade ederek, teşekkür etti. Konuşmaların ardından Şahin ve Çatal, protokolü imzaladı.

"Risk grubundaki tutuklu hükümler ve yakınlarına yönelik psikososyal destek protokolü"

"Risk Gurubundaki Tutuklu, Hükümlüler ile Onların Yakınlarına Yönelik Psikososyal Destek Sağlama İşbirliği Protokolü" ile kentte yaşayan hükümlüler ve yakınları için çok boyutlu ve etkin bir çalışma planı hedefleniyor.

Protokol kapsamında risk grupları olarak nitelenen 0-6 yaş arası cezaevinde annesinin yanında kalan çocuklar, hükümlü ya da denetimli serbestlikten faydalanan 13-18 yaş grubu gençler, hükümlülerin eş ve çocukları hedef grubu olarak belirlendi. Gerek hükümlülerin gerekse de yakınlarının ihtiyaç duydukları desteğin Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanması, bireylerin sosyal entegrasyonlarının güçlendirilmesi, ayrıştırmak yerine güçlendirmek işbirliğinin temel hedefleri arasında yer alıyor.

Protokol kapsamında cezaevinde annesinin yanında kalan ve öncelikle risk grubunu oluşturulan 0-6 yaş çocukların fiziksel, duygusal ve psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi, temel ihtiyaçlarının karşılanması için imkanlar ölçüsünde eğitim, sağlık ve psikososyal destek verilecek.

13-18 yaş grubundaki gençlerin ise tespit edilen ihtiyaçları kapsamında, tekrar suça bulaşmalarının önlemek, topluma kazandırılması, iş ve meslek kazandırma çalışmaları yapılacak.

Proje çerçevesinde ayrıca tutuklu ve hükümlülerin dış dünyada yaşımını sürdükmekte zorlanan ve sosyal hayata uyum sağlamakta sorunlar yaşayan ihtiyaç sahibi eş ve çocuklarına yardımlar yapılacak.

Kadın mahkumlara ise eğitim, sağlık ve psikososyal içerikli iyileştirme programlarıyla destek verilecek. Ayrıca, kadınların giysi, kişisel bakım ve ihtiyaçları karşılanacak.

16.01.2017 12:00:33 TSI

