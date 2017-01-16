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Ankara Büyükşehir Belediyesinden hasta yakınlarına şefkat eli

- Büyükşehir Belediyesi, tedavi için Başkent'e gelen hasta ve hasta yakınlarını, Şefkat Evleri'nde ağırlıyor

- 2016 yılında 12 bin hasta ve hasta yakınını bu evlerde ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, 12 yıldır hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz barınma, ulaşım ve beslenme imkanı sağlıyor



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ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, tedavi olmak için yurt içi ve yurt dışından Başkent'e gelen hasta ve hasta yakınlarını, Etlik, Rüzgarlı, Varlık, Ulus ve Onkoloji Hastanesinde bulunan 5 Şefkat Evi'nde ağırlıyor. 2016 yılı içinde 12 bin 71 hasta ve hasta yakınına hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, 12 yıldır devam eden bu hizmetiyle, hasta ve hasta yakınlarına barınma, ulaşım ve beslenme imkanı sağlıyor.

İçinde banyosu, tuvaleti bulunan özel odalarıyla, güvenli, hijyenik ve konforlu barınma imkanı sağlayan Şefkat Evleri'nde bugüne kadar 116 bin 81 hasta ve yakınını ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, konuklarına sağladığı ücretsiz yemek, servis, rehberlik, danışmanlık ve kültürel hizmetleriyle de moral desteğinde bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen ve kalacak yeri olmayan hastalar ile yakınları, Şefkat evleri sayesinde hastane bahçelerinde, banklarda, parklarda kalmak zorunda kalmıyor.



"Her konuda maddi-manevi yardımcı oluyorlar"

Onkoloji hastası çocuğunun tedavisi için Hakkari'den gelen Asya ve Sayit Akbulut çifti, 10 aylık tedavi sürecinde Varlık Şefkaevi'nden faydalandıklarını belirterek, "Burası bizim ikinci evimiz. Bu hizmeti bizlere sunanlardan Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Çok ilgileniyorlar. Bu hastalıklarla mücadelemizde bizim gibi çaba gösteriyorlar. Her konuda maddi-manevi yardımcı oluyorlar. Ayrıca Hakkari'den telefon açıyoruz, bize yardımcı oluyorlar, yol gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.



"Hastanede, 'evimize gidiyoruz' diyoruz"

İlik nakil tedavisi için sık sık Amasya'dan Ankara'ya gelen Şennaz Erzurum, eşi İsa Erzurum ile birlikte 2014 yılından beri Büyükşehir'e ait Şefkat Evleri'nde kaldığını belirterek, "Bize hizmet veren herkesten Allah razı olsun. Tedavi sürecinde bizim hijyene, sağlıklı beslenmeye ve en önemlisi de morale ihtiyacımız var. Hastanede işlemlerimiz bitince,'Evimize gidiyoruz' diyoruz" şeklinde konuştu.



"Büyükşehir'in hizmetini başhekim önerdi"

Onkoloji hastası eşi Hayriye Beyaz ile Onkoloji Şefkat Evi'nde kalan Ekrem Beyaz, Şefkat Evi'nin hasta bakımı için uygun bir ortama sahip olduğu belirterek, "Eşimin bir yıldır tedavisi sürüyor. Van'dan Ankara'ya gelip gidiyoruz. İlk geldiğimizde nerede kalacağımızı düşünüyorduk. Sonra hastanenin başhekimi, bize Büyükşehir Belediyesinin hizmetinden bahsetti. Burası tertemiz, gönül rahatlığıyla kalıyoruz. Allah razı olsun herkesten" dedi.



"Başka bir yerde böyle gönül rahatlığıyla kalamazsınız"

Çocukları İbrahim Erdil'in tedavisi için Gaziantep'ten Ankara'ya gelen Mehmet Erten ve Filiz Erdil çifti de 1 haftadır Onkoloji Şefkat Evi'nde kaldıklarını bildirerek şunları söyledi:

"Çok temiz bir ortam var burada. Gönül rahatlığıyla kalabiliyoruz. Tanıdığınız, akrabanız olsa bile böyle bir durumda birinin yanında kalmak zordur. Biz nerede kalırız, ne yaparız diye düşünürken, böyle bir hizmetten haberimiz oldu. Çok büyük bir hizmet. Düşünenlerden, yapanlardan Allah razı olsun."

(JA-MK-Y)



16.01.2017 12:03:37 TSI

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