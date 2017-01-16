16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nazım Hikmet, 115'nci doğum gününde Buca'da anıldı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:11
Nazım Hikmet, 115'nci doğum gününde Buca'da anıldı
Nazım Hikmet, 115'nci doğum gününde Buca'da anıldı

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet Ran, doğumunun 115'nci yılında Buca'da dolu bir etkinlikle anıldı.
Usta şairin kaleminden çıkan eserlerin seslendirilip, piyano eşliğinde çalındığı, çalkantılı ve sıkıntılarla geçen hayatını anlatan videoların paylaşıldığı anma etkinliğinde Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da hayatında bir ilk yaşadı. Etkinlikte sahne alıp Nazım Hikmet'in 'Yaşamaya Dair' şiirini okuyan Başkan Piriştina, Nazım Hikmet'in aydınlık yarınlara inanan, mücadeleden vazgeçmeyen sözleri ve eylemleriyle örnek alınacak çok önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.
Memleket Şairi olarak anılan Nazım Hikmet Ran, doğumunun 115' inci yılında anısına düzenlenen şiir ve müzik dinletisiyle anıldı. Buca Belediyesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, davetliler ve çok çok sayıda Nazım Hikmet sevdalısı katıldı.
Etkinlikte Nazım Hikmet'in şiirlerini Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hülya Savaş seslendirirken, Ünlü piyanist Fazıl Say'ın eserlerini Ege Emlek ve Şeniz Duru piyanosuyla mezzo soprana Başak Karataş'a eşlik etti. Nazım Hikmet'in birbirinden eşsiz eserlerinin seslendirildiği anma etkinliğinde, hayatını anlatan belgesel gösterimi izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Türk şiirinin usta kalemi Nazım Hikmet'i anma etkinliğinde hayatında bir ilke imza atarak sahneye çıkıp şiir okudu. Nazım Hikmet'in 'Yaşamaya Dair' şiirini okuyan Başkan Piriştina izleyicilerden tam not aldı. İlk defa böylesi bir topluluk önünde, sanatsal bir etkinlikte şiir okuduğunu söyleyen başkan Piriştina,"Nazım Hikmet bu ülke ve bizler için aydınlık yarınlara inanan ve mücadelelerden yılmayan sözleri ve eylemleriyle örnek olmuş bir şahsiyettir. Herkese böyle anılmak nasip olsun. Ve bugün yine anladık ki sanattan kopmazsak, inandıklarımızdan vazgeçmezsek, içimizdeki memleket sevdasını eksiltmezsek bir umudumuz var. Pes etmeyelim" diye konuştu.
(ÖA)

16.01.2017 12:15:28 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AGROEXPO, ziyaretçilerine dolu bir etkinlik hazırladı
YEREL

AGROEXPO, ZİYARETÇİLERİNE DOLU BİR ETKİNLİK HAZIRLADI
İzmir esnafından hükümete teşekkür
YEREL

İZMİR ESNAFINDAN HÜKÜMETE TEŞEKKÜR
Yüzlerce öğrenciye burs desteği
YEREL

YÜZLERCE ÖĞRENCİYE BURS DESTEĞİ
Karabağ'a 'Nazım Hikmet' ödülü
YEREL

KARABAĞ'A 'NAZIM HİKMET' ÖDÜLÜ
Motorcular, Şehit Polis Fethi Sekin için lokma döktürdü
YEREL

MOTORCULAR, ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN İÇİN LOKMA DÖKTÜRDÜ
Çeşme Belediyespor moral depoladı
YEREL

ÇEŞME BELEDİYESPOR MORAL DEPOLADI
Bornova'da duygulandıran maç
YEREL

BORNOVA'DA DUYGULANDIRAN MAÇ
Eğitim-Sen Bergama'da yeni yönetim
YEREL

EĞİTİM-SEN BERGAMA'DA YENİ YÖNETİM
Berkm'de çocuklar için &quot;Eğlence Dünyası&quot;
YEREL

BERKM'DE ÇOCUKLAR İÇİN "EĞLENCE DÜNYASI"
Hobi kursları hayata bağlıyor
YEREL

HOBİ KURSLARI HAYATA BAĞLIYOR
Karne hediyesi; sinema ve tiyatro
YEREL

KARNE HEDİYESİ; SİNEMA VE TİYATRO
Başkan Soylu'dan Ankara çıkarması
YEREL

BAŞKAN SOYLU'DAN ANKARA ÇIKARMASI
Buca'da interaktif anne baba eğitimleri
YEREL

BUCA'DA İNTERAKTİF ANNE BABA EĞİTİMLERİ