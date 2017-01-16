YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nazım Hikmet, 115'nci doğum gününde Buca'da anıldı

Nazım Hikmet, 115'nci doğum gününde Buca'da anıldı



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet Ran, doğumunun 115'nci yılında Buca'da dolu bir etkinlikle anıldı.

Usta şairin kaleminden çıkan eserlerin seslendirilip, piyano eşliğinde çalındığı, çalkantılı ve sıkıntılarla geçen hayatını anlatan videoların paylaşıldığı anma etkinliğinde Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da hayatında bir ilk yaşadı. Etkinlikte sahne alıp Nazım Hikmet'in 'Yaşamaya Dair' şiirini okuyan Başkan Piriştina, Nazım Hikmet'in aydınlık yarınlara inanan, mücadeleden vazgeçmeyen sözleri ve eylemleriyle örnek alınacak çok önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Memleket Şairi olarak anılan Nazım Hikmet Ran, doğumunun 115' inci yılında anısına düzenlenen şiir ve müzik dinletisiyle anıldı. Buca Belediyesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, davetliler ve çok çok sayıda Nazım Hikmet sevdalısı katıldı.

Etkinlikte Nazım Hikmet'in şiirlerini Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hülya Savaş seslendirirken, Ünlü piyanist Fazıl Say'ın eserlerini Ege Emlek ve Şeniz Duru piyanosuyla mezzo soprana Başak Karataş'a eşlik etti. Nazım Hikmet'in birbirinden eşsiz eserlerinin seslendirildiği anma etkinliğinde, hayatını anlatan belgesel gösterimi izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Türk şiirinin usta kalemi Nazım Hikmet'i anma etkinliğinde hayatında bir ilke imza atarak sahneye çıkıp şiir okudu. Nazım Hikmet'in 'Yaşamaya Dair' şiirini okuyan Başkan Piriştina izleyicilerden tam not aldı. İlk defa böylesi bir topluluk önünde, sanatsal bir etkinlikte şiir okuduğunu söyleyen başkan Piriştina,"Nazım Hikmet bu ülke ve bizler için aydınlık yarınlara inanan ve mücadelelerden yılmayan sözleri ve eylemleriyle örnek olmuş bir şahsiyettir. Herkese böyle anılmak nasip olsun. Ve bugün yine anladık ki sanattan kopmazsak, inandıklarımızdan vazgeçmezsek, içimizdeki memleket sevdasını eksiltmezsek bir umudumuz var. Pes etmeyelim" diye konuştu.

(ÖA)



16.01.2017 12:15:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER