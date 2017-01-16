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Alzheimer hastaları Niğde belediyesi ile güvende

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:31
Alzheimer hastaları Niğde belediyesi ile güvende

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi, Alzheimer ve otizm başta olmak üzere kaybolma riski taşıyan hastaları güvence altına almak için başlattığı "Alo Evime Götür Belediye" projesinin kapsamını genişleterek, ulusal boyutta yürütülen "Sevgi İzi" projesine dahil etti.
Zihinsel engelli ve nörolojik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların kaybolmasını büyük ölçüde engelleyecek olan Sevgi İzi Projesi'ne destek veren Niğde Belediyesi, hasta yakınlarına çağrıda bulunarak, Alzheimer, down sendromu, otizm gibi rahatsızlıkları bulunan vatandaşların projeye dahil edilmesini istedi.
Özel bir televizyon kanalında başlatılan ve Türkiye geneline yayılması öngörülen projeye destek vererek Niğde'deki engelli bireylerin yaşamlarını güvence altına almayı amaçlayan Niğde Belediyesi, kaybolma riski taşıyan hasta yakınlarıyla irtibat kurdu. Hasta yakınları da Niğde Belediyesi'nin çağrısı üzerine Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeye başladı.
PROJE NASIL İŞLEYECEK
Niğde Belediyesi'nin de "Alo Evime Götür Belediye" projesini entegre ettiği Sevgi İzi Projesi kapsamında, yakınlarının kaybolmasından endişe eden vatandaşlar, hastalara ait iletişim bilgilerini adlı internet sitesindeki başvuru formuna işleyecek. Sitenin vereceği numara, Niğde Belediyesi'nin desteği ile hastanın sol koluna dövme yoluyla işlenecek. Kişi kaybolduğunda sol kolundaki numarayı görev vatandaşlar, emniyet güçlerine ya da Niğde Belediyesi'nin "Alo Evime Götür Belediye" projesindeki 0388 232 35 50 numaralı telefonunu arayarak hastanın bulunduğu yeri bildirecek. Kolundaki dövme sayesinde iletişim bilgilerine ulaşılan hastalar, güvenli bir şekilde ailelerine teslim edilecek.
Hasta yakınları projeyle ilgili detaylı bilgileri Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat ederek öğrenebilecek.
(SK)

16.01.2017 12:35:54 TSI
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