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Moto24'ten Halep'e yardım



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Haber : Abdullah Aslan

Kamera : Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Motosiklet Kulübü, Halep için Erzincan'da başlatılan yardım kampanyasına sessiz kalmadı.

Kulüp üyeleri tarafından toplanan bağışlar ile alınan çocuk ayakkabısı ve kadın ihtiyaç malzemeleri Halep'e gönderilmek üzere Türk Kızılay'ına teslim edildi.

Erzincan Valiliği, Türk Diyanet Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının başlattığı, Halep'e Yardım Kampanyası'na Erzincan Motosiklet Kulübü de dahil oldu. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün de destekleri ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde alınan 150 çift çocuk ayakkabısı, kadın ihtiyaç malzemeleri ve çeşitli gıda maddeleri Erzincan Motosiklet Kulübü önünde düzenlenen törenle Türk Kızılay'ına teslim edildi.

Kızılay Erzincan Şube Başkanı Ferit Bayata, Erzincan İl Müftü Yardımcısı Dr. Mehmet Reşat Şavlı, Erzincan Motosiklet Kulübü Başkanı Serkan Akpınar ve kulüp üyeleri Halep için toplanan yardımların teslimi öncesinde Halep ve Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslümanlar için dua ettiler.

Duaların ardından basın açıklamasında bulunularak, bütün insani değerlerin katledildiği Halep'te yaşananlara Erzincan'ın sessiz kalmadığını söylediler.

(AA-AA)



16.01.2017 12:41:43 TSI

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