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"Kardaki İz" konulu Kardan Heykel Sergisi açıldı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:54
"Kardaki İz" konulu Kardan Heykel Sergisi açıldı
"Kardaki İz" konulu Kardan Heykel Sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları İlkokulu ve Mehmet Katmer'in ev sahipliğini yaptığı "Kardaki İz" konulu Kardan Heykel Sergisinin açılışı yapıldı.
Değerler Eğitimi ve Milli Kültür Konferansları kapsamında Sarıkamış Harekatı- Enver Paşa ve Kardaki İz konulu heykel sergisinin açılış programına Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Atatürk Üniversitesi Ermeni Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış konuşmasında Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Resim Öğretmeni Mahmut Ergül şunları kaydetti:
"Ellerine teslim edilen genç yürekleri ilahi kudretin kutsal emanetleri olarak bilen yalnızca 1000 yıllık bir geçmişin onuruna değil binlerce yıllık geleceğinde sorumluluğuna talip olan Atatürk Üniversitesi Vakıf okulları kadrosu olarak görev sorumluluğunun bilincinden hareketle öğrencilerimizin milli manevi reflekslerinin harekete geçirilmesi adına değerler eğitimi kapsamında sanatsal ve kültürel faaliyetlerini en üst düzeyde tutup uygulamaya dökmektedir. Bu doğrultuda tarihte Yüce Türk Milletinin attığı her izin bilincindeyiz. Tarih 22 Aralık 1914'ü gösterirken, Sarıkamış, Allahu Ekber Dağlarında iz bırakan binlerce şehidimizin bugün şanını destanını yaşatmak adına kar tanelerine iz bıraktık. Bırakacağız. Kardaki İz adlı Bu eserde bizim üzerinde durmak istediğimiz amaç ve hedef millî değerler üzerinde ki emanetin Aziz Türk gençliğine devir teslim sorumluluğu kazandırmasıdır. Bu vesile ile bir kez daha Türk tarihi boyunca Türklük gurur ve şuuru ile vatan aşkıyla Şehit olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken öteler ötesinin o manevi dinamiklerine selam olsun."
Programın devamında Sarıkamış Harekatı ve Enver Paşa'nın günümüz perspektifindeki değerlendirmelerine açıklık getiren Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Mevlüt Yüksel konuşmasında, "Osmanlının çöküşü de kuruluşu gibi kuruluşu gibi bir destandır. Çöküşün kahramanları olan neslin bayraktarı Enver Paşadır. Onlar yürekleri dağ gibiydi hayalleri de öyle. Asla küçük düşünmüyorlardı. Yüce devleti ülkesi ve milletiyle kurtarmak için kendilerini ateşlere atarken her biri imparatorluğun bir uzak köşesinde bütün Müslüman dünyayı kurtarmayı düşlüyor ve bunun heyecanı ile sarsılıyorlardı. Büyük düşünmek büyük rüyalar görmek büyük zamanların görüntüleridir. Oysa bunlar çöküyorlardı çökerken bile yüreklerindeki ve kafalarındaki büyüklükleri terk etmiyorlardı. Sonra Anadolu'ya çekildik artık onları anlamak zorlaştı. İnsanlarımızın da yürekleri daraldı ufukları kapandı. Araya anlamsız siyasi endişeler girdi. Erzurum'u Sarıkamış'ı Turan zannedip Enver Paşayı askerlerimizi Turan yolunda kırdırmakla suçladık. Oysa dedelerimiz Irak'ta Filistin'de Kafkaslar'da Çanakkale'de vatan topraklarını savunuyorlardı. İngiliz ordularının buralarda ne aradıklarını sormak yerine onların yüce makamlarını tartışmaya açtık." ifadelerine yer verdi.
Sarıkamış Harekatı ve Enver Paşanın gündeme gelmesinde önemli bir yer tutan Necati Bölükbaşı ve ERVAK Başkanı Erdal Güzel'de, Türk tarihinin sayısı kahramanlık destanlarından biri olan Sarıkamış Harekatının günümüz gençliğine aktarılmasında emeği geçenlere şükran duygularını ifade ederken Kardaki İz adlı kardan heykel çalışmasını yapanların önemli bir vazifeyi de yerine getirdiklerini ifade ettiler.
Program plaket takdimleri ve öğrencilerin şiir okumalarının ardından sona erdi.
(AA-AA-Y)

16.01.2017 12:56:35 TSI
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