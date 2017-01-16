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Başkan Uysal, Altın Portakallı Yönetmeni ağırladı



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Altın Portakal ödüllü yönetmen Ali Adnan Özgür'le, tamamı Antalya'da çekilecek yeni filmi için mekan arayışı kapsamında biraraya geldi.

'Toprağın Çocukları' filmiyle 49'uncu Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 'Jüri Özel Ödülü'nü alan yönetmen Ali Adnan Özgür, yeni filmi için mekan belirleme çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Yönetmen Özgür, Mart ayında çekimlerine başlayacak yeni filminin tamamının Antalya'da çekileceğini söyledi.

Başkan Uysal, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken Antalya'nın Türkiye'nin en önemli kültür ve sanat merkezi olmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını söyledi. Antalya'nın sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler, iklim koşullarının özellikle sinema sektörünce değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, "Kaleiçi başlı başına bir doğal film platosu. Bu noktada yerel yönetimlere düşen görev bu tip çalışmaları desteklemek, yol açıcı olmak" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



16.01.2017 13:00:37 TSI

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