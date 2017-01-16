16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere bot ve mont dağıtıldı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:23
Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere bot ve mont dağıtıldı
Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere bot ve mont dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından maddi durumu iyi olmayan öğrencilerine bot ve mont dağıtıldı.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sevgi yolu projesi' kapsamında Malatya'da da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Toki ilkokulunda okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere bot ve mont dağıtıldı.
AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve partililerle birlikte Toki İlkokulunu ziyaret ederek çocuklara bot ve mont dağıttı. Aynur Oğuzhan, projenin AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hayata geçirildiğini ifade ederek, projeye Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin eşi Esra Tüfenkci'nin de büyük destek verdiğini söyledi.
Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalaya ise, porjenin çok anlamlı olduğunu ifade ederek AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına teşekkür etti.
(EA-SD-Y)

16.01.2017 13:25:03 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yöresel Kilim Dokumacılığı semt konağında yaşatılıyor
YEREL

YÖRESEL KİLİM DOKUMACILIĞI SEMT KONAĞINDA YAŞATILIYOR
Dilek'teki yol çalışmaları devam ediyor
YEREL

DİLEK'TEKİ YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Özel Yeni Hamle Temel Lisesinden öğrencilere yönelik sınav
YEREL

ÖZEL YENİ HAMLE TEMEL LİSESİNDEN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SINAV
Battalgazi Belediyespor U17 takımı Malatya'yı gruplarda temsil edecek
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESPOR U17 TAKIMI MALATYA'YI GRUPLARDA TEMSİL EDECEK
Malatya İdmanyurdu transferde 5 futbolcuyla anlaştı
YEREL

MALATYA İDMANYURDU TRANSFERDE 5 FUTBOLCUYLA ANLAŞTI
Vali Toprak, kerpiç evlerde inceleme yaptı
YEREL

VALİ TOPRAK, KERPİÇ EVLERDE İNCELEME YAPTI
Vali Toprak MİAD istişare kurulu toplantısına katıldı
YEREL

VALİ TOPRAK MİAD İSTİŞARE KURULU TOPLANTISINA KATILDI
Amatör Küme'de 8 maçta 32 gol atıldı
YEREL

AMATÖR KÜME'DE 8 MAÇTA 32 GOL ATILDI
İnönü Üniversitesispor, sahasında Adıyaman 1954 Spor'a yenildi
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR, SAHASINDA ADIYAMAN 1954 SPOR'A YENİLDİ
Gol düellosunu Yeşilyurt Belediyespor kazandı
YEREL

GOL DÜELLOSUNU YEŞİLYURT BELEDİYESPOR KAZANDI
Malatya Otizm Derneği'nin yeni başkanı Alaettin Baydaş oldu
YEREL

MALATYA OTİZM DERNEĞİ'NİN YENİ BAŞKANI ALAETTİN BAYDAŞ OLDU
Yeni Malatyaspor Kulübü yönetiminde istifalar
YEREL

YENİ MALATYASPOR KULÜBÜ YÖNETİMİNDE İSTİFALAR

Malatya'da kömürlük yangını
YEREL

MALATYA'DA KÖMÜRLÜK YANGINI
Başkan Polat, ortak canlı yayında hizmetleri ve projeleri anlattı
YEREL

BAŞKAN POLAT, ORTAK CANLI YAYINDA HİZMETLERİ VE PROJELERİ ANLATTI
İtfaiyeden 58 bin kişiye yangın eğitimi
YEREL

İTFAİYEDEN 58 BİN KİŞİYE YANGIN EĞİTİMİ
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL

YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Kar ve soğuk hava balık fiyatlarını arttırdı
YEREL

KAR VE SOĞUK HAVA BALIK FİYATLARINI ARTTIRDI
Malatyalı hakem Erdoğan Özdemir hokey şampiyonasında görev alacak
YEREL

MALATYALI HAKEM ERDOĞAN ÖZDEMİR HOKEY ŞAMPİYONASINDA GÖREV ALACAK
U-21 1. Ligi
YEREL

U-21 1. LİGİ