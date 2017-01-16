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Söke Belediyesi Temizlik İşleri 2016'da atak yaptı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp, atık toplama ve geri dönüşüm hizmetlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor.



2016 yılı başından itibaren temizlik işlerinde adeta yeni dönem başlatan Söke Belediyesi'nin 2016 yılı sonuna gelindiğinde hizmet farkını ortaya koydu. Büyükşehir yasası ile birlikte 49 mahalleye hizmet veren Söke Belediyesi 2016 yılında toplam 44 Bin 95 ton çöp topladı. 117 Bin nüfusa hizmet veren Söke Belediyesi günlük ortalama 122 ton çöp topluyor.

İçinde çöp toplama ve süpürme araçları olmak üzere 30 araçlık filo ile hizmet veren Söke Belediyesi 2016 yılında Söke merkeze 457, eski belde ve köylere Bin 359 adet yeni konteynır yerleştirildi. Söke merkezde 10 adet yeraltı konteynırı da hizmet veriyor. Söke'de toplam 3 Bin 139 konteynır ile hizmet veriliyor. Çöp konteynırlarının sayısının arttırılacağı, özellikle eski belde ve köylerde değişimlerin devam edeceği belirtiliyor.

"Geri Dönüşümde Başarılı Çalışma"

Geri dönüşüm konusunda duyarlı çalışmaları ile dikkat çeken Söke Belediyesi, Söke'nin çeşitli noktalarına atık ayrıştırma ve ambalaj toplama kutularının sayısını da arttırdı. Söke Belediyesi 2016 yılında toplam 5 Bin 605 ton ambalaj atığı, Bin 250 ton ise atık topladı. Atık pil toplama kampanyalarına devam eden Söke Belediyesi 2016 yılında toplam Bin 880 Kg atıl pil toplamayı başardı. Ev ve iş yerlerinden toplanan atık yağları da ekonomiye kazandıran Söke Belediyesi 2016 yılında toplam 690 Kg bitkisel atık yağ topladı.

Okullar başta olmak üzere çevre ve geri dönüşüm konusunda eğitim toplantıları düzenleyen Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre mahallelerin tümüne çevreye duyarlı olmayı hatırlatan panolar yerleştirdi. Mobil faraş ekibini 2016 yılında hizmete geçiren Müdürlük, belirlenen program dahilinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Göreve gelmesinin ardından araç filosuna yapılan takviyelerle temizlik işlerinde yeni dönem başlayacağını söyleyen ve bunu gerçekleştiren Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Hizmet alanı ve nüfus yoğunluğu değişen Söke'de temizlik işleri anlayışı da değişti. Elbette eksiklikler olacaktır. Ancak gelen şikayet ve talepler oranında eksikliklerin giderilmesi için çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın da ilçemizin temizliğine katkı sağlamasını istiyoruz. Birlikte yaşadığımız kenti temiz tutmak çok önemli" dedi.

(LT-MB-Y)



16.01.2017 13:42:35 TSI

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