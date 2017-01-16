YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir, deplasman yasağını dev ekranla aştı

Büyükşehir, deplasman yasağını dev ekranla aştı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, deplasman yasağı bulunduğu için dün Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu maçına gidemeyen kırmızı lacivertli taraftarlar için, Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda bulunan ışık tüneli içerisine kurduğu dev ekrandan maçı yayınlayarak, taraftarlara unutulmaz bir maç keyfi yaşattı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında dün Adana Demispor-Mersin İdmanyurdu karşılaşması oynandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ise Mersin İdmanyurdu ve taraftarına destek vererek, deplasman yasağı nedeniyle oynanan karşılaşmayı kurduğu dev ekranlarla yayınladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin İdmanyurdu Meydanı'nda bulunan ışık tüneli içerisine kurulan dev ekranda maçı izleyenler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da yerini aldı. Yaklaşık 200 taraftarın izlediği karşılaşmada Başkan Kocamaz da taraftarlarla beraber Mersin ekibine destek verdi.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma ise golsüz beraberlik ile sona ererken, her iki taraf da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

(KRY-S)



16.01.2017 14:05:37 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER