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AK Parti Bilecik Aralık Ayı Danışma Meclisi toplantısı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:03
AK Parti Bilecik Aralık Ayı Danışma Meclisi toplantısı
AK Parti Bilecik Aralık Ayı Danışma Meclisi toplantısı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Aralık Ayı Danışma Meclisi toplantısını gerçekleştirdi.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz ve çok sayıda partili katıldı.
Açılış konuşması yapan İl Başkanı Fikret Karabıyık, Genel Merkez Teşkilat Performans Sistemi ölçüsünde Türkiye genelinde Aralık ayında 11'nci sıraya yükseldikleri için teşkilat üyelerine teşekkür etti. Karabıyık, konuşmasının devamında, Aralık ayında bir çok faaliyet gerçekleştirdiklerini, sayısız toplantılar yaptıklarını, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti. Her ay sayısız toplantı yaptıklarını belirten Karabıyık, "Haftalık Yönetim Kurulu toplantılarımız, Yürütme Kurulu toplantılarımız, Ana Kademe Birim toplantıları, birimler arası toplantılar, Belediye Başkanları toplantımız, Belediye Meclis üyeleri toplantımız, İl Genel Meclis üyeleri toplantımız, İlçe Başkanları toplantılarımız, Mahalle Danışma Meclisi toplantılarımız, Mahalle toplantılarımız, Sandık Kurulları toplantılarımız derken bir çok toplantı yapıyoruz. Bir çok sivil toplum kuruluşları ziyareti gerçekleştiriyoruz. Üye ziyaretlerimiz devam ediyoruz. 15 senedir ülkemize hizmet eden bu teşkilatımız ilk günkü heyecanla canla başla çalışıyor ve çalışmaya devam edecek" dedi.
Ardından söz verilen Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım ve diğer ilçe başkanları, hazırlamış oldukları sunumları ile birlikte Aralık ayı içerisinde bölgelerinde gerçekleşen faaliyetler ve teşkilat çalışmalarını aktardı.
Toplantı sonunda İl Başkanı Fikret Karabıyık, İl Kadın Kolları Başkanı Gülcan Namal'ın istifası ile ilgili olarak, "Gülcan Başkan ablamızdır. Onun senelerdir başarıyla götürdüğü Kadın Kolları Başkanlığı görevinden istifası hepimizi üzmüştür. Kendisi yorulduğunu belirterek istifa etmiş olup, partimizle herhangi bir problemi olmadığını belirtmiştir. Bunca yıl ki başarılarını ve emeklerini kimseye yedirmeyeceğiz" dedi.
(CKT-CY-Y)

16.01.2017 14:08:03 TSI
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