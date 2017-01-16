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Giresun Üniversitesi Kent İşbirliği Platformu ilk toplantısını gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



Resul Yanbul

GİRESUN (İHA) - Giresun Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile Kent İşbirliği Platformu (GÜKİP) kuruldu.

Giresun Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile kurulan Giresun Üniversitesi Kent İşbirliği Platformu (GÜKİP) kentin ortak sorunlarını üniversite ve STK'lar ile birlikte çözmek için 10 yönetim kurulu üyesi ve 18 danışma kurulu ile toplamda 28 kişiden oluştu. Platformun ilk toplantısı ise GÜKİP Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu öncülüğünde rektörlük toplantı salonunda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Giresun'un sorunlarını ortak akıl ile halledebileceklerini söyledi. Platformun amacı ve yetkileri konusunda bilgiler veren Coşkun, "Platformun amacı nedir? diye sorulduğunda, platformun amacına dönük yönergemiz de, çok sayıda husus belirtilmiş. Ben bu platformun amacını tek kelimeyle şöyle özetlemek istiyorum, 'GÜKİP'in amacı Giresun'da bir ortak akıl yeridir' ideolojik ve politik farklılıklara bağımlı kalmaksızın gerçekten kalbi, gönlü Giresun için atan farklı geleneklerden, farklı düşüncü sistemlerinden insanlarla bir arada bulunarak Giresun için bir değer üretmek, fikir vermek ve proje üretmek. Bu platformun içerisinde çok farklı siyasi alanlardan gelen insanlar var ve burada bu platformun çalışma süreci içerisinde zaman zaman fikir ayrılıklarından oluşan tartışmalar olabilecektir. Fakat biz bunları sakıncalı bir durum olarak değerlendirmiyoruz. Bizim açımızda en tehlikeli ve sakıncalı durum diyalogsuzluk durumudur. Ben şahsen diyaloga açık olmayan tüm fikirleri tehlikeli olarak görüyorum" dedi.

Giresun halkının yıllardır üniversitesiyle birlikte iç içe olmak istediğini belirten Platformun Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise, "Giresun Üniversitesi Kent İş birliği Platformu (GÜKİP) kurulumu ilimizin en büyük Sivil Toplum Kuruluşlarından olan 18 meslek kuruluşlarından ve üniversiteden 5 hocamızın katılımıyla oluşmuştur. Toplamda ise 28 üyemiz bulunmaktadır. Şahsıma Yönetim Kurulu Başkanlığı verilmiştir bu görevi de en iyi şekilde arkadaşlarımızla birlikte yerine getirmeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜKİP'in oluşumu hakkında bilgiler veren Çakırmelikoğlu, "GÜKİP 10 kişilik yönetim kurulu, 18 kişilikte danışma kurulu oluşmuştur. Her zaman konuşuruz Giresunlular bir araya gelemez, Giresunlular iç içe olmaz diye ama ben bununla beraber ilk tohumu ektiğimizi düşünüyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. GÜKİP nedir diye kısaca özetlemek istersek ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamada projesel ve manevi destek verebilecek bir oluşumdur. İçinde olmuş olduğumuz üyeleriyle birlikte siyasetçilerimizin, valiliğimizin, belediyemizin, bürokratlarımızın, iş adamlarımızın istişare edeceği bir kurul olacaktır. Kurul olarak projeleri olanları dinleyeceğiz, araştıracağız, ikna olacağız ve destekleyeceğiz" diye konuştu.

(RY-OK-Y)



16.01.2017 15:31:14 TSI

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