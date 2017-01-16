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Erkoç'tan şampiyonlara tebrik



(Fotoğraflı)



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YALOVA (İHA) - Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Başkan Alpaslan Erkoç, İtalya'da yapılan U22 Avrupa Şampiyonası'nda finalinde İngiltere'yi yenerek şampiyon olan 22 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Türk Milli Takımı'nın elde ettiği başarıdan büyük sevinç duyduklarını belirten YOSK Başkanı Alpaslan Erkoç, "22 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil etti. Milli takımımız, finalde İngiltere'yi 53-38'lik skorla yenerek mutlu sona ulaştı. Altın madalya kazanan milli takımımızı tebrik ediyorum. Tekerlekli sandalye basketbol branşında ülkemiz büyük yükseliş içerisindedir. Emeği geçen herkese teşekkür ve tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

(EB-MŞ)



16.01.2017 15:31:05 TSI

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