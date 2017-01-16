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Türkiye İşitme Engelliler 1. Ligi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Türkiye İşitme Engelliler 1. Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Niğde deplasmanından galibiyetle dönerek sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

8 takımın mücadele ettiği Türkiye İşitme Engelliler 1. Ligi'nin ilk yarısındaki son maçta aynı puana sahip lider Niğde İşitme Engelliler Futbol Takımıyla deplasmanda karşılaşan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Sedat ve Mustafa'nın golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Aldığı galibiyetle puanını 18' yükselten ve ligin ilk yarısını lider tamamlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı şimdiden sezon sonu şampiyon olmanın hesaplarını yapmaya başladı.

Maç sonunda alınan galibiyeti değerlendiren Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Başkanı Mahmut Zafer Taştan, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu başta olmak üzere kendilerini destekleyen tüm yöneticilere ve taraftarlara teşekkür ederek, "Adıyaman Belediyesi bünyesinde mücadele ettiğimiz Türkiye İşitme Engelliler Deplasmanlı 1. Futbol Ligi'nde sezonun ilk yarısını lider tamamlanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sezon başında Süper Lig hedefiyle yola çıkan oyuncularım, bu hafta deplasmanda karşılaştığı liderlik mücadelesi verdiğimiz Niğde İşitme Engelliler Futbol Takımını da 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ligin ikinci yarısında lig fikstürü bizim lehimize, inşallah bunu da iyi bir şekilde kullanıp sezonu şampiyon tamamlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda desteğini hiç esirgemeyen Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu'ya, antrenmanlar için istediğimiz desteği her zaman veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Ahmet Bağcı'ya ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

(CK)



16.01.2017 15:34:19 TSI

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