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Güneşli hava fındığı erken uyandırdı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:18
Güneşli hava fındığı erken uyandırdı
Güneşli hava fındığı erken uyandırdı
- Giresun'da hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyretmesi fındıkta karanfillerin açmasına neden oldu

(Fotoğraflı)

Fikret Bıyık
GİRESUN (İHA) - Doğu Karadeniz'de Ocak ayının normal şartlara göre daha sıcak geçmesi fındık ağaçlarını uyandırarak karanfillerin erken açmasına neden oldu.
Yalancı baharın etkileri kendisini bahçelerde hissettirirken Giresun'un Espiye ilçesine bağlı köylerde fındık ağaçlarında karanfiller açtığı görüldü. Espiye Ziraat Odası Başkanı Raif Uçar, hava sıcaklılarının fındık ağaçlarındaki karanfillerin doğumuna sebep olduğunu söyledi. Geçen yıllara oranla daha hafif geçen Ocak ayının fındık için tehlikeli olduğunu kaydeden Uçar, " Bölgemizde havaların sıcak gitmesi nedeniyle fındıklar yavaş yavaş karanfil açmaya başladı. Köylerde karanfillerde doğumlar meydana gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl ağır gecen kış bu yıl çok sıcak geçiyor. Bu nedenle fındık bahçelerinde ağaçlar karanfil açmaya başladı. Bu da iyiye alamet değil. İnşallah kar zamanında yağar ve bahçeler suya kanar" dedi.
Karın zamanından sonra yağmasının fındık için tehlike çanlarının daha sesli çalması anlamına geldiğini ifade eden Uçar, "Fındık sezonundan sonra bahçeler bakımı ve kış hazırlıkları yapılır. Bu süreçten sonra normal şartlarda giden havalar ve zamanında yağan kar fındığa olumlu etki yaparken hava sıcaklıklarının Ocak ayına göre sıcak gitmesi ve karın zamanında yağmaması fındığı kötü etkiler. Son yıllarda yaşanan zirai don faciaları inşallah 2017 sezonunda yaşanmaz tek temennimiz yalancı baharın uzun sürmemesi ve fındığın bir an önce can suyuna zamanında kavuşması" ifadelerini kullandı.
(FB-RY-OK-Y)

16.01.2017 15:18:38 TSI
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