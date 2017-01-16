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Anadolu'nun ezgileri Bergama'da hayat buldu



(Fotoğraflı)



Sertan Ergit

İZMİR (İHA) - Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği korosu, Bergama Kültür Merkezi (BerKM)'nde verdiği konserde, dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği korosu, "Türk Müziği'nin Renkli Taşları" başlığı altında bir konser verdi. Bergama Kültür Merkezi (BerKM)'nde verilen konseri, şef Derya Çakı yönetti. Konsere Bergamalılar yoğun ilgi gösterirken, salonda hiç boş yer kalmadı. Programda, Zeki Müren, Barış Manço, Özay Gönlüm, Aşık Veysel gibi Türk müziğine katkı koyan müzisyen ve sanatçıların anılmasının yanı sıra, dillere pelesenk olmuş türküler ve Yeşilçam şarkıları seslendirildi.

Konserin sonunda izleyiciler koroyu dakikalarca ayakta alkışlarken, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu ise tüm koro elamanları adına şef Derya Çakı'ya çiçek takdim etti.

(SE-HG-Y)



16.01.2017 15:32:15 TSI

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