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Eskişehirli şair ve ozanlardan birlik ve beraberlik türküleri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği'ne (EŞYODER) üyeleri, birlik ve beraberlik konusunda farkındalık oluşturmak için şiir okuyup türküler söyledi.

Dernek üyesi şairler, ozanlar, Odunpazarı Kent Konseyi binası konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte birlik ve beraberlikle ilgili şiir okuyup, türküler söyledi. Keman sanatçısı Nazan Naz da, birlik ve beraberlik konulu ilahiler söyledi. Sanatçı Necdet Naz ise, bendiri ile eşlik etti. Birlik ve beraberliğin günümüzde önemli olduğunu belirten EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar yaptığı açıklamada, "Birlik ve beraberliğin temeli paylaşmak ve beraber olmaktır. Gün, birlik ve beraber olma günüdür. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde kardeşlik, huzur, bolluk ve rahmet vardır. İnsan karşılaştığı sıkıntıları, içinde yaşadığı toplumun bireyleri ile paylaşma ihtiyacını hisseder. Huzur ve barış içinde olmak, ancak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekle mümkündür. Şairlerimiz ve ozanlarımız birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için şiirler yazdılar ve bu şiirleri okudular. Ozanlarımızdan Tahsin Genç birlik ve beraberlikle ilgili türküler söyledi. Keman sanatçımız Nazan Naz kemanı ile ilahiler söyledi. Sanatçı Necdet Naz da bendiri ile söylenen ilahilere eşlik etti. Ozanlarımız ve şairlerimiz arasında birlik ve beraberlik vardır ve devam etmektedir'' şeklinde konuştu.

(MK-MET-Y)



16.01.2017 16:36:14 TSI

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