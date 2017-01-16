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İlan ve reklam vergilerinin 1. taksit ödemelerinde son gün 1 Şubat



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi, 2017 yılı ilan ve reklam vergilerinin 1. taksit ödemeleri ile ilan vergisine ait beyanname verme süresinin 1 Şubat 2017 tarihinde sona ereceğini bildirdi.

Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri gerektiğini hatırlatan Tahsilat Şefliği yetkilileri, ödeme noktaları hakkında bilgi verdi. Vergi mükelleflerinin ödemelerini Tahsilat Şefliği'ne hafta içi öğle saatleri de dahil olmak üzere 08:30-16:50 saatleri arasında, hafta içi ve hafta sonu otogar gişe veznelerinden 08:00 ile 23:00 saatleri arasında nakit yada kredi kartı ile ödeme yapabileceklerini bildiren yetkililer, ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 0 228 314 67 00 numaralı belediye hattından 149 yada 150 numaralı dahili hat aracılığıyla kendilerine ulaşabileceklerini belirttiler.

(FSİ-MET-Y)



16.01.2017 16:52:17 TSI

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