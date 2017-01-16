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Şanlıurfa'da planlı elektrik kesintisi yaşanacak



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım tarafından yapılacak tesis çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Dicle Elektrik'ten alınan bilgiye göre 17 Ocak Salı günü proje ve tesis yöneticiliğinin tesis çalışmaları olan kablo başlığı yenilemesi nedeniyle Harran üniversite Caddesinin bir kısmı ve ziraat fakültesinde, 08.00-18.00 saatleri arasında kısa süreli elektrik kesintileri yaşanacağı belirtildi. Ayrıca aynı gün yeni trafo montajı nedeniyle Edessa Konutları, Yeni Hayvan Pazarı ve Şahinler Köyünde 08.00-14.00 saatleri arasında enerji kesintisinin yapılacağı belirtildi.

18 Ocak Çarşamba günü ise tesis çalışmaları dolayısıyla da Harran üniversitesi Caddesinin bir kısmı Kuyubaşı Bölgesi, Onikiler Mahallesi, Ceza Evi Eyüp Nebi Mahallesi ve Bahçivan Mahallesi civarında 08.00-18.00 saatleri arasına kısa süreli elektrik kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

(BB-SD-Y)



16.01.2017 16:54:55 TSI

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