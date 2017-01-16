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Mehmet Altay; "Uşak'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmaya desteğimiz artacak"



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Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Ak Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında yatırımcılara ve hak sahiplerine desteğin ve hibelerin artarak devam edeceğini müjdelerken geçmiş yıllar içinde değerlendirmede bulundu.

Mehmet Altay Uşak'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 2007-2016 yılları itibariyle IPARD 2 Birinci Çağrı Döneminde 239 Adet Proje başvurusu yapıldığına dikkat çekerken toplamda 159 milyon 509 bin 950 TL yatırım planlandığını belirtti. Altay açıklamasına şöyle devam etti; "Bu yatırım başvurularının Hibe talep tutarı 103 milyon 556 bin 377 TL'dir. Belirtilen projelerin inceleme işlemleri 2016 yılsonu itibariyle tamamlanmış ve İl Koordinatörlüğümüzce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkezine gönderilmiştir. Aynı zamanda 2016 yılı içerisinde tanıtım faaliyetleri açısından il merkezi ve ilçelerimizde toplam 19 adet eğitim gerçekleştirilmiş, 2096 adet faydalanıcımıza ulaşılmıştır. 2007-2016 yılları itibariyle IPARD 1 Programı tamamlanmış olup 2016 yılında ilimize 48 milyon 541 bin 203 TL yatırım yapılmış, 24 milyon 011 bin 555 TL Hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2013-2016 yıllarında 260 adet proje ile sözleşme imzalanmış, 137 milyon 676 bin 596 TL'lik yatırım yapılmış olup 75 milyon 704 bin 718 TL'lik hibe desteği ödemesi gerçekleştirilmiştir. Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında AK Parti Hükümetinin çiftçilerimize, yatırımcılarımıza ve hak sahiplerine desteği ve hibeleri önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir. Bu desteklerden faydalanan ve faydalanacak olan tüm hemşehrilerimize hayırlı olması dilerim."

Uşak Milletvekili Mehmet Altay, 2007-2016 yılları arasındaki başvurulara ait sektörel dağılımların listesini şöyle sıraladı; Süt Üreten Tarımsal İşletmeler, Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler, Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Pazarlanması, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi ve Pazarlanması, Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları, Yenilenebilir Enerji Yatırımları.

(EÖ-MB-Y)



16.01.2017 17:28:43 TSI

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