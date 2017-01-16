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Kampüsün sesi 36. sayı çıktı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:38
Kampüsün sesi 36. sayı çıktı
Kampüsün sesi 36. sayı çıktı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 'nin iki ayda bir yayınlanan dergisi Kampüsün Sesi'nin Kasım-Aralık 36. sayısı çıktı.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 'nin iki ayda bir yayınlanan dergisi Kampüsün Sesi'nin Kasım- Aralık 36. sayısı çıktı. BEÜ öğrencilerinin çalışmalarına geniş yer ayrılan sayıda BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer "Trump Sonrası Yükseköğretimde Uluslarasılaşma Sorunu" ve "How Turkey Can with the Global Academic Market" başlıklı yükseköğretime yönelik tespitlerinin yer aldığı iki makalesini Kampüsün Sesi dergisinde okuyucuyla paylaştı. "Türkiye'de Eğitim ve Öğretim Üzerine Bir Model Öneri" yazısıyla misafir kalem Süleyman Seyfi Öğün, "Yazmak Üzerine" başlıklı röportajla ünlü edebiyatçı- yazar İskender Pala okuyucuyla buluşuyor. Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim elemanlarından İbrahim Kerem Öztürk "Marş Mira" gezi yazısıyla, Yrd. Doç. Dr. Ali Asgar Çakmakçı, BEÜ'de yapılacak olan Srebrenitsa Anıtı projesinin "Unutulmamak ve Unutturmamak" başlıklı tanıtım yazısıyla, Ali Osman Sezer "Düşünce Evi Olarak Akademi" yazısıyla dergide yer aldı.
14. Fakültesi'ni bünyesine katan, yeni açılan bölüm ve programlarla her geçen gün büyüyen, 2016 yılında GreenMetric Türkiye birinciliğini üçüncü kez kazanarak Türkiye'nin en yeşil üniversitesi olan Bülent Ecevit Üniversitesi'nin başarısına tanıklık edecek, bilimsel çalışmalara yapılan yatırımlardan, sağlık alanında gerçekleştirilen yeniliklerden, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen panel, sempozyum, konferans ve söyleşilerden haberdar olacak, Yine ünlü karikatür sanatçısı Hasan Aycın'ın çizimleriyle renkli bir sayı okuyucularını bekliyor.
Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi'nden seçilen kitapların tanıtıldığı Vitrin sayfası, BEÜ'lü öğrencilerin yazı ve şiirlerinde oluşan "Sizden Gelenler" sayfaları yer alacak.
(SÖ-SÖ-Y)

16.01.2017 17:42:47 TSI
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