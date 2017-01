YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kampüsün sesi 36. sayı çıktı

Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 'nin iki ayda bir yayınlanan dergisi Kampüsün Sesi'nin Kasım-Aralık 36. sayısı çıktı.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 'nin iki ayda bir yayınlanan dergisi Kampüsün Sesi'nin Kasım- Aralık 36. sayısı çıktı. BEÜ öğrencilerinin çalışmalarına geniş yer ayrılan sayıda BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer "Trump Sonrası Yükseköğretimde Uluslarasılaşma Sorunu" ve "How Turkey Can with the Global Academic Market" başlıklı yükseköğretime yönelik tespitlerinin yer aldığı iki makalesini Kampüsün Sesi dergisinde okuyucuyla paylaştı. "Türkiye'de Eğitim ve Öğretim Üzerine Bir Model Öneri" yazısıyla misafir kalem Süleyman Seyfi Öğün, "Yazmak Üzerine" başlıklı röportajla ünlü edebiyatçı- yazar İskender Pala okuyucuyla buluşuyor. Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim elemanlarından İbrahim Kerem Öztürk "Marş Mira" gezi yazısıyla, Yrd. Doç. Dr. Ali Asgar Çakmakçı, BEÜ'de yapılacak olan Srebrenitsa Anıtı projesinin "Unutulmamak ve Unutturmamak" başlıklı tanıtım yazısıyla, Ali Osman Sezer "Düşünce Evi Olarak Akademi" yazısıyla dergide yer aldı.

14. Fakültesi'ni bünyesine katan, yeni açılan bölüm ve programlarla her geçen gün büyüyen, 2016 yılında GreenMetric Türkiye birinciliğini üçüncü kez kazanarak Türkiye'nin en yeşil üniversitesi olan Bülent Ecevit Üniversitesi'nin başarısına tanıklık edecek, bilimsel çalışmalara yapılan yatırımlardan, sağlık alanında gerçekleştirilen yeniliklerden, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen panel, sempozyum, konferans ve söyleşilerden haberdar olacak, Yine ünlü karikatür sanatçısı Hasan Aycın'ın çizimleriyle renkli bir sayı okuyucularını bekliyor.

Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi'nden seçilen kitapların tanıtıldığı Vitrin sayfası, BEÜ'lü öğrencilerin yazı ve şiirlerinde oluşan "Sizden Gelenler" sayfaları yer alacak.

16.01.2017 17:42:47 TSI

