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Lüleburgaz'da 23 bin 313 öğrenci karne alacak



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 23 bin 313 öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde ilçede toplam 23 bin 313 öğrencinin karne alacağını söyledi.

Yarıyıl tatilinin 6 Şubat günü sona ereceğini anımsatan Çetin, "Yarıyıl tatili öncesinde 2 bin 454'ü okul öncesi, 6 bin 613'ü ilkokul öğrencisi, 7 bin 561'i ortaokul öğrencisi ve 6 bin 685'i lise öğrencisi olmak üzere toplam 2016-2017 eğitim-öğretim yarıyılında Lüleburgaz'da toplam 23 bin 313 öğrenci karne alacak. Öğrenciler yarıyıl tatiline 20 Ocak Cuma günü başlayacak ve 6 Şubat Pazartesi günü okullar açılacak" dedi.

(MK-Y)



17.01.2017 13:06:59 TSI

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