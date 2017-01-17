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MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Özkan'dan dava arkadaşlarına mesaj;

- "Lider, teşkilat, doktrin esasının dışına çıkmayın"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan, dava arkadaşlarına "Bozkurt duruşunuzdan taviz vermeyin, eğilmeyin, lider, teşkilat, doktrin esasının dışına çıkmayın" mesajını verdi.

Özkan, yayımladığı mesajında dava arkadaşlarına seslenerek "Liderimizin sözü sözünüz fikri fikriniz olsun. Lider, teşkilat, doktrin esasının dışına çıkmayın. Bozkurt duruşunuzdan taviz vermeyin,eğilmeyin. Sizler Türk milletinin yüz akı, çelik yumruğu, vatanımızın teminatı, milli kimliğimizin savunucularısınız. Taşımış olduğunuz unvanınızın farkına varın. Şehrimizde Ülkücülerin üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Oyunları kuranların kimler olduğunu biliyoruz. Yapılacak olan ilk yerel ve genel seçimlerde Ülkücüler ve Ülkücüler üzerinden geçinenler ayırt edilecek ve hak edene hak ettikleri verilecektir. Genel başkanımızın politikalarını kabul etmediğini belirtip koltuk işgal edenler unutmasın ki bu kutlu dava mübarek bir yoldur. Allah(c.c) bizimledir. Camiamızı davamızı küçültmek kimsenin haddi ve harcı değildir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in dediği gibi 'Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder" ifadelerini kullandı.

(CKT-CY-Y)



17.01.2017 14:15:14 TSI

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