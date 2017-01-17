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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Sürü halinde gezen köpekler vatandaşı tedirgin ediyor

17 Ocak 2017 Salı, 14:44
Sürü halinde gezen köpekler vatandaşı tedirgin ediyor
Sürü halinde gezen köpekler vatandaşı tedirgin ediyor

(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş'un Varto ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpekler, çocukların korkulu rüyası haline geldi.
Mahalle aralarında sürüler halinde dolaşan ve ilçenin en işlek caddelerinde bile sıkça görülmeye başlanan başıboş köpekler, korkuya neden oluyor. Vatandaşlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde okula giden ve dönen çocukların korkulu rüyası haline gelen köpekler için çare bulunmasını istiyor. Vatandaşlar, "Varto'nun her tarafı köpek dolu. Özellikle kadınlar ve çocuklar köpeklerden çok korkuyor. Önceleri akşamları toplu halde dolaşırlardı, şimdi gündüzleri de ortaya çıkmaya başladılar. Akşamları zaten caddelerde köpek korkusundan gezilemiyor. Çocuklarımız korkudan tek başına okula gidip gelemiyorlar. Bazen 10'dan fazla köpek bir arada oluyor. Başıboş köpeklerin kuduz olup olmadığını da bilmiyoruz. Bu konuda yetkililer tarafından önlem alınmasını ve gerekenin yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştular.
(MSA-Y)

17.01.2017 14:48:05 TSI
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