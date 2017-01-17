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KTO'da 14. Etap Yeni Üye Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen Yeni Üye Bilgilendirme Toplantılarının 14. Etabı gerçekleştirildi.

Kayseri Ticaret Odası'na yeni üye olan firmaların temsilcilerine yönelik Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, İŞKUR yetkilileri ve yeni üyeler katıldı.

Toplantıda konuşan ve Oda organlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Başkan Hiçyılmaz, "Hem yönetim kurulu, hem meclisimiz hem de personelimizle siz üyelerimizin odamızdan azami şekilde istifade edebilmesi için çaba sarf ediyoruz. Ticaret odaları ne işe yarar algısını en aza indirmek adına çalışmalar yapmaktayız. 3,5 yıllık bir yönetimiz. Dolaysıyla yapamadıklarımız veya eksik yaptıklarımız olabilir. Fakat iş başına geldiğimizden bu yana üyelerimize fayda sağlamak ve her icraatımızı üye odaklı yapmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Konuşmasında Üye Temsilciliği Sistemi'nden de bahseden Hiçyılmaz, "Üyelerimizin her birinin Kayseri Ticaret Odası'nda bir temsilcisi bulunmaktadır. Temsilciniz sizleri senede 3 kez aramakta ve odamızla alakalı görüş, öneri ve talepleri sormaktadır. Bunun yanı sıra sizlerin odamızda gerçekleştirecekleri bir işlem var mı bunları da sormaktadırlar. Biz tüm bu çalışmalarla üyelerimizle irtibat halinde olmaya çalışıyoruz. Sizlerin de oda faaliyetlerinden azami ölçüde yararlanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri tüccarına yakışan yeni hizmet binası projesi yürüttüklerini ve yakın zamanda faaliyete geçeceğini söyleyen Hiçyılmaz, "Kayseri Ticaret Odası, TOBB bünyesinde akredite olmuş bir odadır. Yurt dışında Londra'da, Paris'te bir oda üyelerine hangi hizmeti veriyorsa, biz de aynı hizmeti veriyoruz. Ancak sadece akreditasyon yeterli değildir. Akreditasyonda alınan puan da önemlidir. Yaptığımız çalışmalar neticesinde geçirmiş olduğumuz denetimde Türkiye'deki odalar içerisinde en yüksek puanı alan odalardan biri olduk. Dolaysıyla iyi bir odaya üye oldunuz. Odadan daha fazla istifade etmeye gayret göstermenizi öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni üyelere Oda faaliyetlerine ilişkin hazırlanan kitapçıkların dağıtıldığı toplantıda, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Karahöyük tarafından oda hizmetlerine ilişkin sunum gerçekleştirildi. İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Feridun İnan'ın İş başı eğitime ilişkin sunumu ve soru cevap kısmı ile devam eden yeni üye bilgilendirme toplantısı, çekiliş ile belirlenen 2 üyeye tablet bilgisayar hediye edilmesinin ardından sona erdi.

(AÖ-Y)



17.01.2017 14:57:13 TSI

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