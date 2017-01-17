17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Aktaş, Milli Eğitim Müdürlüğü binasından incelemelerde bulundu

17 Ocak 2017 Salı, 14:56
Vali Aktaş, Milli Eğitim Müdürlüğü binasından incelemelerde bulundu
Vali Aktaş, Milli Eğitim Müdürlüğü binasından incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Mehmet Aktaş, inşaatı tamamlanan ve son rötuşları yapılan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi binasında incelemelerde bulundu.
Beraberinde Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Turgut Acarlı ve Erdal Üngören ile birlikte binada incelemelerde bulunan Vali Aktaş, müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Aktaş,ayrıca çalışmaların hızlandırılarak, binanın Şubat ayı başına yetiştirilerek açılmasını talep etti.
(YE-YE-Y)

17.01.2017 15:00:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Osman Naturoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

OSMAN NATUROĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TED Koleji'nin tam eğitim bursu başvuruları sona ermek üzere
YEREL

TED KOLEJİ'NİN TAM EĞİTİM BURSU BAŞVURULARI SONA ERMEK ÜZERE
Şirket Sözleşmeleri Artık Ktso'da Yapılacak
YEREL

ŞİRKET SÖZLEŞMELERİ ARTIK KTSO'DA YAPILACAK
Başkan Aksoy, çalışmaları anlattı
YEREL

BAŞKAN AKSOY, ÇALIŞMALARI ANLATTI
Bliznichenko, Kardemir Karabükspor'da
YEREL

BLİZNİCHENKO, KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA
Başkan Aksoy fırıncılarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN AKSOY FIRINCILARLA BİR ARAYA GELDİ
&quot;Emekle oynandığında her şey boşa çıkıyor&quot;
YEREL

"EMEKLE OYNANDIĞINDA HER ŞEY BOŞA ÇIKIYOR"
Kardemir Karabükspor'da Galatasaray mesaisi
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA GALATASARAY MESAİSİ
Kardemir Karabükspor'da Galatasaray mesaisi
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA GALATASARAY MESAİSİ