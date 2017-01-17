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34 yaşındaki veteriner, kalp krizine yenik düştü



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 34 yaşındaki veteriner hekim Serdar Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kovancılar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde Veteriner Hekim olarak görev yapan Serdar Yıldız, kalp krizi geçirdi. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç veteriner için bugün Veysel Karani Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Yıldız, Asri Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

(HİV-AKK-Y)



17.01.2017 15:22:59 TSI

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