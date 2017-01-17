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Kusursuz kafe değerlendirme toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, Türkiye Beyazay Derneği ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği işbirliği ile hazırlanan "Kusursuz Kafe" projesi için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında yapılan toplantının gündemini proje ortaklarının tanışması, projenin genel anlatımı, faaliyet tablosunun ve detaylarının aktarılması, çalışanların proje ortaklarının tanıtılması, yönetim ekibinin belirlenmesi, bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve basın toplantısı organizasyonunun yapılması ile toplantı tutanağının imzalanması oluşturdu.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in de proje hakkında açıklamalarda bulunduğu toplantı sonunda proje yönetimi belirlendi. Yönetim kurulunda Zihni Altunkaya, Esma Sümer, Nurullah Çelebi, Ayşe Kılıç, Seçil Acar yer aldı.

(TT-AY)



17.01.2017 15:35:45 TSI

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