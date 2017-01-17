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Düzce esnafı kameralı denetime alıştı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından esnaflara ve işyerlerine ilişkin başlatılan kameralı denetim yaygınlaştırılıyor. Zabıta memurlarının yakalarına taktıkları ses ve görüntülü kayıt sistemli denetimler esnaflar tarafından da olumlu karşılanıyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıt sistemi ile şeffaf denetim uygulamasını genişletti. Zabıta ekipleri artık yaka üzerine yerleştirilen kameralar aracılığıyla yaptıkları rutin denetimleri ve operasyonları kayıt altına alacak. Yaka kameraları ses ve görüntü kaydı yapabilme özelliğinin yanı sıra fotoğraf da çekebiliyor. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman kameralı denetimlerin esnaf ve zabıta arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulmasına da vesile olduğunu ifade etti. Kameralı sistem ile şeffaf denetim yapıldığına dikkat çeken Mehmet Ali Kahraman " Kanıt niteliğinde olan kamera görüntüleri ile de haksız şikayet, itiraz ve uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan kamera kayıt sistemiyle esnafla iletişimde olumlu sonuçlar alıyoruz. İyi bir diyalog sağlanıyor. Düzce esnafı kameralı sisteme alıştı ve çok olumlu karşıladı' dedi.

(TT-AY)



17.01.2017 15:41:32 TSI

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