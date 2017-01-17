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Yalova'da Analig Karate müsabakaları sona erdi



(Fotoğraflı)



Erdinç Bulun

YALOVA (İHA) - Spor Genel Müdürlüğü'nün (SGM) düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi karate grup müsabakalarına Yalova ev sahipliği yaptı.

90.Yıl Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara Yalova'nın yanı sıra Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Kocaeli, İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa'den olmak üzere 95 sporcu tatamiye çıktı. Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan ile Karate Yalova Temsilcisi Mehmet Delioğlu, dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi takdim etti. Erkekler kategorisinde ise Bursa topladığı 49 puanla erkeklerde birinci, 35'er puanlı İstanbul Avrupa ikinci Yalova ise üçüncü oldu. Bayanlarda ise yine 44 puan toplayan Bursa birincilik kürsüsüne çıktı. İstanbul Anadolu karması 39 puanla ikinci, 29 puanlı İstanbul Avrupa ise üçüncü oldu.

(EB-MŞ)



17.01.2017 15:49:03 TSI

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