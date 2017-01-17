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BEÜ 2017-2018 Akademik yılında çağrı merkezi hizmetleri programına öğrenci alacak



(Fotoğraflı)



Ömer Tekcan

ZONGULDAK (İHA) - Devrek Meslek Yüksekokulu, 2017-2018 akademik yılında öğrenci alacak olan İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı ve Posta Hizmetleri Programlarından sonra Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı'na da ilk defa öğrenci alacak.

Devrek Meslek Yüksekokulu'nun 2017-2018 akademik yılında öğrenci sayısı artacak. Aralık ayında İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı ve Posta Hizmetleri Programlarına öğrenci alınacağını açıklayan Devrek MYO bu iki programa üçüncü bir program ekleyerek Çağrı Merkezi Hizmetleri programına da öğrenci alınacağını duyurdu. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer Devrek MYO'nun her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Devrek Meslek Yüksekokulu bölüm ve program çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Şu anda meslek yüksekokulumuz 13 programla eğitim hayatına devam ediyor. Önümüzdeki yıl bu sayı İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı, Posta Hizmetleri Programı ve Çağrı Merkezi Hizmetleri Programları ile 16'ya çıkacak. Buna bağlı olarak da yüksekokulumuzun öğrenci sayısı artacak."



"Akademik birimlerimizde yaptığımız yatırımlar geleceğe attığımız adımlardır"

Üniversitede yapılan her yatırımın gelecek için atılan önemli bir adım olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özer konuşmasına şöyle devam etti:

"Akademik birimlerimizde yaptığımız yatırımlar geleceğe attığımız adımlardır. Öğrencilerimizin üniversitemizde alacakları nitelikli eğitim, hem şehrimize hem de ülkemize gelecek için yetiştireceğimiz nitelikli çalışan anlamına geliyor. Aralık ayında İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı ve Posta Hizmetleri Programlarına 2017-2018 akademik yılında öğrenci alacağımızı açıklamıştık. Bu iki programa bugün Çağrı Merkezi Hizmetleri Programını da dahil etmiş bulunuyoruz. 2017-2018 akademik yılında Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü'ne de öğrenci alacağız. Üniversitemize ve Devrek'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

(ÖMR-OA-Y)



17.01.2017 16:58:52 TSI

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