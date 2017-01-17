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Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime desteği sürecek



(Fotoğraflı)



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Topaloğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Ziyarette Müdür Başyardımcısı Savaş Kanbur, Öğrenci Meclis Başkanı Latif Erdoğan Özen ve öğrenciler de yer aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından okul bünyesine kazandırılan yurt projesinin büyük bir ihtiyacı karşıladığını ifade eden Okul Müdürü Mehmet Topaloğlu, Başkan Toçoğlu'na eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Başkan Toçoğlu, "Yerel yönetimlerin önem vermesi gereken konulardan biri de eğitimdir. Bizde bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bilindiği üzere Camili'de Meslek Yüksek Okulumuza modern bir bina kazandırdık. Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni şehre kazandırdık. Aynı zamanda Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nin yeni yurdunu kullanıma sunduk. Cemil Meriç bizim gözbebeğimiz. Ülkemizin farklı şehirlerinden öğrencileri bünyesinde barındıran bir eğitim kurumu. İnşallah okulumuz yakaladığı başarılı grafiğini de sürdürecektir. Bu bizi daha da mutlu eder" diye konuştu.

Öğrencilere yönelik tavsiyelerde de bulunan Başkan Toçoğlu, "Öğrencilerimizin her alanda kendilerini iyi yetiştirmesi gerekiyor. Ülkemizin kendini yetiştirmiş insanlara ihtiyacı var. Okulumuzda da bu bilinçle hareket eden, okuyan, araştıran, entelektüel uğraşıları olan çok sayıda gencimiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak aylık düzenlenen kültür sanat etkinliklerimizi de biliyorsunuz. Burada birbirinden değerli isimleri şehrimizde ağırlıyoruz. Bu programları takip edebilirsiniz. Güncel meseleler, sanatsal buluşmalar, fikir ve düşünce dünyamızın önemli temsilcilerinin izleri, edebiyatımızın önemli şahsiyetleri ve onlarca konu başlığı bu etkinliklerimize konu oluyor. Bu vesileyle tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(BCT-RFK-Y)



17.01.2017 17:42:20 TSI

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