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100 Yıllık Terane'nin ilk imza günü Balıkesir'de yapıldı

17 Ocak 2017 Salı, 18:26
100 Yıllık Terane'nin ilk imza günü Balıkesir'de yapıldı
100 Yıllık Terane'nin ilk imza günü Balıkesir'de yapıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Otağ Fırıncıoğulları
Kamera : Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile yazar Taha Ün tarafından kaleme alınan "100 Yıllık Terane" adlı kitabın ilk imza günü gerçekleştirildi.
Yazar Taha Ün tarafından kaleme alınan "100 Yıllık Terane" adlı kitabın imza programı Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile geçekleştirildi. Talha Ün kitabında Abdülaziz ve Abdülhamit dönemi Osmanlı yayın organları ile yakın tarihimize damgasını vuran gazete manşetlerini yan yana getirerek ortalama 100 yıllık medya tarihimizin üslubunu, Türkiye'nin sorunları karşısında takındığı tavrı bütün çıplaklığı ile gözler önüne seriyor. Yazar Taha Ün yaptığı açıklamada kitabın 2 senelik yoğun bir çalışma neticesinde ortaya çıktığını belirterek " 100 Yıllık Terane. Alanında bir ilk olma vasfını taşıyor. Kitabın baskı ve dağıtımla ilgili bir takım küçük aksaklıklar yaşadık bunların neticesinde kitabımız dağıtıma girdi. Yoğun bir PIAR ve reklam kampanyası oldu. Satışlarımız iyi gidiyor şuan 4. baskıya girdik. Başta Cumhurbaşkanımızın yeniden bir milli mücadele, yeniden bir istiklal mücadelesi vurgusu yapmış olduğu bir dönemde onun misyonuna mütevazide olsa bir omuz vermek amacı taşıyan 100 Yıllık Terane kitabımızın ilk imza gününü Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'de yapıyor olmak bizim açımızdan çok mutluluk verici tevafuk oldu açıkçası, son derece mutluyuz her şey gayet güzel organize edilmiş. Çok mutlu olduk Balıkesir'e teşekkür ediyoruz" dedi.
(OF-

17.01.2017 18:29:55 TSI
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