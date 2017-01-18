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Yozgat'ta 'Başkanlığa Hayır' eylemi yapıldı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından başlatılan ve diğer illerde de gerçekleştirilen 'Ayağa Kalkıyoruz' eylemi Yozgat'ta da yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan eyleme CHP Yozgat İl Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim İş Sendikası, Büro İş Sendikası, Alevi Kültür Derneği yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Eylemde grup adına 'Başkanlığa Hayır' bildirisini Eğitim İş Sendikası İl Temsilcisi Sedat Tuygun okudu.

Türkiye'de siyasal rejimin, kimi demokrasi eksikleriyle birlikte demokratik bir cumhuriyet olduğunu belirten Tuygun, "Cumhuriyet rejimi, kurulduğu günden bu yana egemenliği Saraydan alıp halka verme ve demokratikleşme çizgisini benimsemiştir. Bu ise egemenliği tekrar halktan bir kişiye verme girişimidir. Demokrasiye yönelen gidişin kesintiye uğramasıdır." ifadelerini kullandı.

(BMG-SK)



18.01.2017 08:45:45 TSI

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