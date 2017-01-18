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Maltepe Belediyesinden 69 bin soruna jet çözüm



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, 2016 yılında kendisine çeşitli yollarla iletilen 69 bin sorunu çözüme kavuşturdu.

Maltepe Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2016 yılında kendisine bağlı Altın Masa birimini yeniden revize etti. "Halk Masası" adını alarak büyüyen ve alanında uzman müdürlük yetkililerince verilen personelle desteklenen müdürlük birimi, hızlı bir biçimde kendisine iletilen 70 bin 618 şikayetin 68 bin 981'ini sonuçlandırdı. Mahalle bazında en çok şikayet iletilen mahallelerde ilk üç sırayı 6 bin 804 şikayetle Zümrütevler, 5 bin 166 şikayetle Bağlarbaşı ve 4 bin 593 şikayetle Cevizli aldı.

Şikayet sonuçlandırmada müdürlük bazında, 13 bin 225 şikayet oranıyla Yapı Kontrol Müdürlüğü ilk sırada yer aldı. Şikayet, öneri ya da taleplerin 29 bin 80'i elden dilekçeyle, 17 bin 587'si telefonla kayıt şeklinde, 20 bin 787'si internet sitesi ya da sosyal medya üzerinden gerçekleştirildi. Gelen evrakların ise 740'ını BİMER, 14'ünü CİMER, 623'ünü e-posta, 2 bin 418'ini posta, 60'ını kargo, 8'sini faks/teleks, 311'ini de halk toplantılarında iletilen şikayetler oluşturdu.

Vatandaşlar, Maltepe Belediyesi "Halk Masası"na (0216) 458 99 99 numaralı telefondan veya halkmasasi@maltepe.bel.tr veya altinmasa@maltepe.bel.tr e-posta adreslerinden ulaşarak şikayetlerini iletebiliyorlar.

(HB-SÜ-BA-Y)



18.01.2017 09:53:21 TSI

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