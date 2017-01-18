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Cemer, Dünya çocukları için üretiyor



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İZMİR (İHA) - Oyun grubu sektöründe 63 ülkeye ihracat yapan Cemer Kent Ekipmanları A.Ş., Dünya markası olma hedefine kararlılıkla ilerliyor.

Tüm dünyada 63 ülkedeki oyun alanlarında Cemer ürünleri kullanılıyor. Oyun grubu sektöründe yurt içi pazar payının yüzde 20'si, sektörel ihracatta ise toplam ihracatın yüzde 50'si Cemer'e ait olduğu belirtiliyor. Cemer'i Dünya markası yapan faktörlerin tasarıma verdiği önem ve kalitesi olduğuna vurgu yapan Cemer Kent Ekipmanları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu; "Dünya kalite ölçeğinde ürünler üretiyoruz ama yetmiyor. Hep daha iyisi için her gün kendimizle yarışıyoruz. Her gün daha iyi ve kaliteliyi nasıl sunarız onu planlıyoruz. Dünya markası olmak kolay değil ama biz bunu başardık. Çin' de dahil olmak üzere tüm dünyaya ürün satar duruma geldik. 2016 yılında da Dünya markası olma hedefimize kararlılıkla ilerledik. Oyun grubu sektöründe tasarımın önemine olan inancımızla Türkiye'nin ilk özel endüstriyel tasarım merkezini kuran firması olmanın gururunu yaşadık. Sektörde tasarımın önemini vurgulamak ve yeni tasarımcıların önünü açmak için gerçekleştirdiğimiz tasarım yarışmasının ikincisini düzenledik. 2016 yılında Türkiye'de ve Dünya'da yaşanan olumsuz koşullara rağmen büyümeye ve yatırım yapmaya devam ettik. 2017 yılı Arge ve inovasyon çalışmalarının daha da ivme kazanacağı ve hedeflerimize kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğimiz bir yıl olacak." dedi.

(ÖA)



18.01.2017 10:27:09 TSI

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