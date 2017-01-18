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Çankaya Belediyesinden heyalan açıklaması



ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi, Aşıkpaşa Mahallesi 222. Sokakta yaşanan toprak kayması ile ilgili açıklama yaptı.

Çankaya Belediyesinden "Çankaya'da Heyelan Paniği" başlığı ile bugün bir gazetede yayımlanan ve Aşıkpaşa Mahallesi 222. Sokakta toprak kayması yaşandığına ilişkin haberle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Haberde yer alan Aşıkpaşa Mahallesi 222. Sokak için Çankaya Belediye Meclisinde 2 Ocak 2017 tarihinde karar alınmıştır. Kararın alınmasının ardından Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü derhal işlemlere başlayarak, söz konusu sokakla ilgili proje hazırlatmıştır. Projeye göre, 222. Sokağa 100 metre boyunca fore kazıklar çakılacak. 117 adet fore kazık, 17 metre derinliğinde ve 65 santimetre çapında olacak. Aşıkpaşa Mahallesi 222. Sokağın düzenlenmesiyle ilgili ihale en kısa sürede tamamlanarak, fore kazıkların çakılması işlemi gerçekleştirilecektir."

(BC-MK-Y)



18.01.2017 10:44:24 TSI

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