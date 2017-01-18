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Selim Belediyesi'nin karla mücadelesi devam ediyor



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Selim Belediye Başkanlığı'nın karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri ilçenin ana ve ara arterlerinin karını temizliyor. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmaları Başkan Coşkun Altun'da yakından takip ediyor.

Karla mücadele çalışmalarını eksi 25 derece soğuğa aldırış etmeden yürüten belediye ilçe merkezinde ve ara cadde ve sokakların karını iş makineleriyle temizleyerek kamyonlara doldurarak ilçe dışarısına çıkartıyor.

Selim'in AK Partili başarılı Belediye Başkanı Coşkun Altun, çok ağır kış şartları geçirdiklerini, buna rağmen vatandaşları mağdur etmediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Coşkun Altun, "Biz tabi ki bu yıl ağır kış şartları geçirdik. Bu ağır kış şartlarında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için biz de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın hayat şartlarını kışın kolaylaştırmak için karla mücadelemizi hiçbir zaman aksatmadık. İster kar yağsın, ister kar yağmasın özellikle mahalle aralarını ve ana arterleri temizlemek için gece gündüz çalışmaya gayret ediyoruz ve çalışmalarımız hale devam etmektedir" dedi.

Kışın en çok muzdarip olduğumuz konulardan birisinin karla mücadele olduğuna dikkat çeken Başkan Coşkun Altun, karla mücadele çalışmalarında bugüne kadar yaklaşık 100 milyon TL. harcadıklarını belirtti.

Başkan Coşkun Altun, "Biz aslında bir tek karla mücadele değil, belediye olarak şimdiye kadar yaklaşık 100 ton kömür aldık ve yaktık. Hem otogarımızda, hem belediyemizde hem de diğer hizmet birimlerimizde, bunun yanında karla mücadele de baya fazla bir giderimiz oldu. Mazot giderimiz oldu. Bizim her zaman hükümetimizden, bakanımızdan isteğimiz bu idi. İşte bu karla mücadele ile alakalı, kışın buna bir isim konulsun. Sağ olsunlar bizi ödeneklerle finansa ediyorlar. Ben özellikle bizi her zaman destekleyen, desteklerini esirgemeyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Selim Belediye Başkanlığı'nın karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçe merkezi ana arterler, ara cadde ve sokakların karını temizlerken, bir taraftan da kaldırımların kar ve buzunu temizliyor. Belediye ekipleri gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Coşkun Altun'da yapılan çalışmalara eşlik ediyor.

(IÇ-AT-Y)



18.01.2017 11:18:01 TSI

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