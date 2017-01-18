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Finliler Finike'yi Keşfetti



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ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ve Aksu ilçesi'nde yaşayan Finlandiyalılar, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nu ziyaret etti.

Alanya ve Aksu ilçelerinde yaşayan Finlandiyalı vatandaşlar, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete Alanya Finlileri Derneği Başkanı Heimo Haloonen, Aksu Finliler Derneği Başkanı Erk Ki Krogerus ve beraberlerindeki heyetler katıldı. Başkan Sarıoğlu'nu ziyaret etmeden önce Finike'yi gezdiklerini ve hayran olduklarını söyleyen Alanya Finlileri Derneği Başkanı Heimo Haloonen, "Finike hakkında ilk izlenimimiz çok iyi oldu. Sakin ve huzurlu bir şehir, özellikle yediğimiz balığa hayran kaldık. Alanya'da 6 binden fazla Finlandiyalı yaşıyor. Biz Finlandiyalılar olarak Finike'ye yerleşmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Finike'de Finlandiyalıların her zaman hoş karşılanacağını söyleyerek sözlerine başlayan Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ise, "Finike, Türkiye'deki birçok şehrin aksine sessiz ve sakin bir şehir. Bizler de buradaki huzuru korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrimizde Finlandiyalı kardeşlerimize ev sahipliği yapmak bizleri onurlandıracaktır" ifadelerini kullandı. Ziyaret sonrasında Başkan Sarıoğlu, Finlandiyalı misafirlerine bir hediye paketi takdim etti.

(SÇ-SÇ-Y)



18.01.2017 11:18:17 TSI

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