İş adamlarından Başkaleli öğrencilere yardım
(Fotoğraflı)
VAN (İHA) - İstanbul'da faaliyet yürüten iş adamlarından Çetin Dayıoğlu ve Osman Kayışoğlu tarafından Van'ın Başkale ilçesindeki 40 öğrenciye kırtasiye ile kışlık giyim yardımı yapıldı.
Çamlık İlkokulunda okuyan ve yardıma muhtaç olan 40 öğrenciye gönderilen malzemeler, Başkale Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Sami Karakelle ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Savaş Elter ile okul öğretmenleri tarafında dağıttı. Anlamlı yardımlarından dolayı emeği geçenlere teşekkür eden okul öğretmenleri, bazı öğrencilerin uzun bir aradan sonra ilk kez yeni kıyafet giyinmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ettiler. Öğretmenler, "İstanbul'dan gelen yardım, Türkiye'deki kardeşliğin de bir göstergesidir. Bu anlamlı yardım kampanyasına destek veren İstanbul'daki iş adamlarına teşekkür ediyoruz" dediler.
(MSA-Y)
18.01.2017 11:28:06 TSI
NNNN