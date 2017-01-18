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Zile'de okullara geri dönüşüm kutusu



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesinde okullara geri dönüşüm kutuları dağıtıldı.

Zile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından düzenlenen geri dönüşüm projesine bir yenisi daha eklendi. Zile Belediyesi Çevre Mühendisi Ayşegül Polattimur tarafından başlatılan proje kapsamında ambalaj atıkları, atık piller, bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanmasının yanı sıra elektronik atıklar ve ambalaj kapaklar (mavi kapak) ayrı kutularda toplanarak geri dönüşüm tesislerine gönderilecek. Proje kapsamında geri dönüşüme katkı sağlanırken, israfın önüne geçilecek. Çevre Mühendisi Ayşegül Polattimur, 1 adet atık pilin 4 metrekarelik toprağı, 1 litre bitkisel yağın 1 milyon litre yeraltı suyunu kirletmekte olduğuna dikkat çekti. Ambalaj atıklarının birçoğu doğada binlerce yıl sonra yok olmakta olduğunu ifade eden Polattimur, elektrikli ve elektronik cihazların birçok zararlı bileşen ihtiva ettiğini belirterek, "Bu cihazlar kullanım ömürlerini tamamladıklarında, doğru bir biçimde geri kazanılmayan ya da bertaraf edilmediğinde çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Örneğin; monitör ve televizyon tüpleri; yüksek oranlarda kurşun, baryum, fosfor gibi ağır metaller içermektedir. Doğru tekniklerle ve dikkatli bir şekilde işlendiğinde çevre veya sağlık için hiç bir soruna yol açmamaktadır" diye konuştu.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ise belediye olarak çevreci yaklaşımlarını bir kez daha ortaya koyarak geri dönüşümü mümkün olan bu atıklar için toplama kutuları hazırlatarak bütün okullara dağıttıklarını söyledi.

(Nİ-SLH-Y)



18.01.2017 12:03:19 TSI

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