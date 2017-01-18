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Yüksekova'da 'Emlak Danışmanlığı' kursu



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HAKKARİ (İHA)  Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, halkın güvenliği ve huzuru için bazı tedbirleri almak durumunda olduklarını ve bunu almaya da devam edeceklerini söyledi.

Yüksekova Esnaf Sanatkarlar Odası ile Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Emlak Danışmanlığı kursunu bitiren 36 kursiyere, Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde düzenlenen törenle sertifikaları verildi. İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Yağan, sivil toplum kuruluşu üyeleri, kurum amirleri ile kursiyerlerin katıldığı törende konuşan Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, müracaat olması halinde her şekilde kurs ve eğitim vermeye hazır olduklarını söyledi. Kaşıkçı, "Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma yasağı ile ilgili ülkenin genel durumuna göre bunu değerlendiririz. Yılbaşı gecesinde esnaflarımızın kazanması için yasağı uzattık, bundan bir sıkıntımız yok. İnsanlarımızın güveni ve huzuru için bazı tedbirleri almak durumundayız, bunu almaya da devam edeceğiz. İnsanlarımızın bir ihtiyaçları olduğu zaman, onu da gidermeye zerre kadar tereddüt etmeyiz" dedi.

Yılbaşından beri esnaf zararları ile ilgili konuyu gündeme getirdiklerini söyleyen Kaşıkçı, "Hakkâri'deki komisyonumuz çalışmasını yürütüyor. Fakat şöyle sıkıntılı bir durum var, hiç kaydı olmayan esnafımızın ne aldığı, ne sattığı ve ne de devlette bir kaydı var. Dolaysıyla bunun ortaya konulması lazım. İnsanımızı en ufak bir zararı varsa, onun giderilmesiyle ilgili gerekeni yapacağız. Kaydı olmayan esnaflarımız, kaydı tamamlandıktan sonra biz o zarar ziyanların çalışmalarını tamamlayıp hızlı bir şekilde parasını vermeye çalışacağız, uzatmakta istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'da nisan ayı itibarıyla altyapı çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Kaşıkçı, "Şu an 15 kuyudan insanımıza su veriyoruz. Hiçbir arıtma yok. Bu şekilde olmayacaktır. Arıtılmış, kaynağından gelen suyu insanlarımıza kavuşturacağız. Ana caddelerimizde topraklı yol olmayacak, 70-80 kilometre sıcak asfalt döşeyeceğiz. Şu anda iletim hattı ihale sürecine girdi. Bu önümüzdeki hafta ilahesi gerçekleşecek. Onunla birlikte ana iletim hattı boru döşemesi tamamlandığı zamanda 2018 yılında Yüksekova'da doğalgaz kullanmış olacağız" diye konuştu.

Kaşıkçı; 2017 ile 2018 yıllarında Yüksekova'nın çevresinin ve ufkunun değişeceğini belirterek, "Daha önemlisi ilçe değil, il olan bir Yüksekova'yı karşılamış olacağız. Bu anlamda Yüksekova'daki insanlarımız hizmetlerle tanışacak, ayağı çamura değmeden caddesinde yürüyecek, çeşmesinde temiz su içecek. Bu kurstan emeği geçen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Esnaf Sanatkarlar Odası yetkililerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yüksekova Esnaf Sanatkarlar Odası ve Hakkari Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı İrfan Sarı ise, "Bir yıl boyunca hiç üşenmeden bu eğitimi sürdürdük. Bu eğitimde; gelişen, dönüşen dünyamız ve ülkemiz için çok önemli meslekler arasında görünüyor. Daha önce bu kursu düzenlemiştik. Ancak bu emlak komisyonculuk kursunu ilk defa düzenliyoruz. Kursiyer arkadaşlarımız büyük bir emek verdiler, hiç üşenmeden katıldılar. Türkiye'de metropol haricinde Yüksekova ilçesi olarak ilk defa dördüncü sıradaki yerimizi aldık. Böyle özel bir şansımız oldu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bizimle böyle bir protokole imza attı. Yeni kursiyerlerimiz katma değer olarak yeni sahalar açacaklar ve esnaflar kazanacaklardır. Kursiyerlerimizin aldıkları belge ile Türkiye'nin herhangi bir yerinde işletme açabilirler. Emlakçılık yürek isteyen ve dürüstlüğü beraberinde getiren bir olgudur" dedi.

İlçenin 2016 yılında büyük bir operasyon geçirdiğini söyleyen Sarı, "Bu operasyonlar sonrasında hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz, normal hayatımıza dönmeye çalışıyoruz. İlçede ekmek fırınları işleten esnaflarımız sabah erken saatlerde ekmek pişirip tüketiciye götürmek durumunda. Uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağının bir saat daha kazandırmak açısından; müzik ve kafe sektöründe gece saatini ise 23.00'den 24.00'e çekmeleri açısından memnun oluruz" dedi.

Konuşmaların ardından 36 kursiyere sertifikaları verildi.

(MSA-Y)



18.01.2017 12:11:05 TSI

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