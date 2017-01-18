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Kepez Müzik Yarışması'nda yarı final heyecanı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:24
Kepez Müzik Yarışması'nda yarı final heyecanı
Kepez Müzik Yarışması'nda yarı final heyecanı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'da bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek olan Kepez Müzik Yarışması'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finale kalan 30 yarışmacıdan 15'i final yarışında birinci olmak için sahne alacak.
Kepez Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Kepez Müzik Yarışması'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. 3 Ekim 2016 ile 6 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan yüzlerce başvuru arasından ön elemeyi geçerek yarı finale yükselen 30 yarışmacı final için yarışıyor. Türkiye genelindeki 15- 25 yaş aralığında genç yeteneklerin katıldığı ulusal çaptaki yarışma, her geçen yıl artarak devam ediyor.

Ulusal çapta yetenekler keşfediliyor
İlk yıl Kepez sınırları içerisinde gerçekleşen yarışma, ikinci yılında Antalya geneli ve bu yıl ulusal çapta bir yarışmaya dönüşerek Kepez'den tüm Türkiye'ye ulaşıyor. Her yıl başarısına başarı katan organizasyon bu yıl da büyük bir heyecan ile finale doğru ilerliyor. 30 yarışmacı arasından finale yükselecek 15 yarışmacı 6 Şubat 2017 tarihinde birincilik için yarışacak. Yarı finale kalan yarışmacıların listesi açıklandıktan sonra final için hazırlanan yarışmacılar ulusal çapta derece elde etmek için en başarılı icralarını gerçekleştirecek. Türkiye'nin genç yeteneklerinin keşfedilmesine de öncülük eden yarışma, para ödülünün yanı sıra bir çok genç yeteneğin önünü açacak.
Yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve teşvik edilmesini amaçlayan yarışmada yarışmacılar Türk rock ve pop müziği dalında yarışacaklar. Her yıl bir sanatçıya ithaf edilen yarışma bu yıl Cem Karaca temasıyla gerçekleşiyor. Unutulmaz sanatçının eserlerinin seslendirileceği yarışmanın final gecesi, Cem Karaca'nın ölüm yıl dönümü olan 8 Şubat'ta televizyonda yayınlanacak. 6 Şubat'ta Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek final gecesine yarışmacıların aile ve yakınlarının yanı sıra müzik tutkunu vatandaşlar da katılım sağlayabilecek.

Büyük ödül 5 Bin Lira
Yarışmada, Kepez Belediyesi tarafından belirlenecek, müzik alanında yetkin 5 seçici kurul üyesi yer alacak. Final yarışında 1.'ye 5 bin TL, 2.'ye 4 bin TL ve 3.'ye 3 bin TL para ödülü verilecek. Genç yetenekler para ödülünün yanı sıra kendilerini keşfetme şansı bularak, ulusal çapta bir yarışmanın mutluluğunu yaşayacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yarı final elemeleri devam eden 3'üncü Kepez Müzik Yarışması'nın genç yeteneklerine başarılar diledi.
(SÇ-SÇ-Y)

18.01.2017 12:28:32 TSI
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