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Muratpaşa'da Randevusuz görüşmeye devam edildi



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın her Çarşamba belediye fuayesinde Turunç Masa'da gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatleri, şehir dışında bulunması nedeniyle bu hafta Başkanvekili İbrahim Cephaneci'yle devam etti.

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın her Çarşamba Muratpaşa Belediyesi fuayesinde Turunç Masa'da komşularıyla buluştuğu randevusuz görüşme saatlerine bu hafta Başkanvekili İbrahim Cephaneci ev sahipliği yaptı.

Ümit Uysal'ın şehir dışı programı nedeniyle katılamadığı randevusuz görüşme saatlerinde Başkan Uysal'a vekalet eden Cephaneci, mesaisine Turunç Masa'da başladı. Cephaneci, Muratpaşa'nın farklı mahallerinden gelen komşularıyla sohbet etti, sorunlarını dinledi, çözümü birlikte konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



18.01.2017 12:55:14 TSI

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