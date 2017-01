YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bu sene hac sisteminde bazı değişikliklere gidildi

Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak Müftülüğü Hac ve Umre Şubesi Müdürü Yasin Yahya Arıkan, bu sene tüm kayıtların güncellenmesinin nedenleri ve hac organizasyonundaki değişiklikler hakkında bilgiler verdi.

Bütün hacı adaylarının ortak sorunu olan kontenjan yetersizliği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Arıkan; " Bizim keşke daha fazla imkanımız olsa da daha fazla insanımızı hacca götürebilsek ama maalesef böyle bir imkanımız yok. Diyanet İşleri Başkanlığımız 2014 yılında 7 senelik olanları bir sefere mahsus olmak üzere almıştı. Bunun sebebi 7 sene önce başvuranların sayısı bizim o sene götüreceğimizi kontenjana tam denk geliyordu. Bundan sonra her 7 yıllık gidecek gibi bir algı oluştu ancak bundan 10 sene veya 8 sene önceki kayıt olan hacı adaylarımızın sayısı 120 bin ise bizim kontenjanımız 60 bin, bu katlana katlana gidiyor. Diyanet İşleri Başkanlığının ön kayıt yaptığı hacı sayısı 335 bini geçti. Bu sene sıfırdan aldığımız kayıt. Geçen sene bir ön kayıt almıştık ondan önceki iki sene boyunca kayıt alınmamıştı. Bir birikim oldu. Geçen sene bunun birazını aldık bu sene de birazını aldık. Şimdi hiç kayıt almazsak elimizdeki mevcut kayıtların hepsini bitirmek istersek bize şu an en azından 25-30 sene gerekiyor. Nereden baksanız şu anda Türkiye genelindeki hacı adayımız 2 milyonu geçti." dedi.

"BU SENE SİSTEM DEĞİŞTİ"

Bu yıl kayıtların yenilenmesinin nedenleri hakkında bilgiler veren Arıkan ; "Bu sene kayıt yenilememizin mantığı şuydu geçen sene kayıt yenilemelerini sistem otomatik olarak kendisi yeniliyordu. Ama sistem vefat edenlerin bir kısmını görüyor bir kısmını görmüyordu, bunun ayrımına gidemiyordu veyahut maddi olarak imkanı uygun olmayanlar oluyordu ya da hasta olanlar oluyordu. Bunlar gerçekleştiğinde kurada çıksa bile gidemeyecek hacı adayları oluyordu. Bu sene hem bunun önüne geçmek için hem de sistem değişikliğini uygulamak için böyle bir kayıt yenileme işlemine gidildi. Sistem değişikliğinde önceden müstakil tip ve normal tip vardı, şimdi bunlar kaldırıldı oda tercihliye çevrildi. Oda tercihli sistemde eskiden hacılarımız 5-6 kişilik odalarda kalıyorlardı, tabiri caizse istifleme gibi oluyordu biz bunu Diyanet İşleri Başkanlığı olarak zaten uygun görmüyorduk amma ve lakin Suudi Arabistan'daki otel şartları böyleydi. Şimdi ne oldu bu odalardaki kişi sayısı biraz daha indirildi, bu 4'e indirildi, biraz daha rahat bir ortam oluşturuldu.Bunun ileriki dönemlerde 2 kişiye inmesini bekliyoruz, ama şu anda bu mümkün değil. Bu konularda hacı adaylarımızın mağdur olmaması için böyle bir kayıt yenileme işlemine gidilmesi kararlaştırıldı.

Oda tercihli sistemde Ahmet amca ile eşi Ayşe teyze aynı odada aile olarak kalacaklarsa bu fiyatımız 18 bin TL civarında. Bu gün 18 bin de olabilir 19 bin de olabilir, ama taban fiyat 19 bin TL. Ayşe teyzemiz ayrı 4 kişilik bayan bir grup ile kalacaksa .fiyat 14-15 bin TL civarında, Ahmet amcamız aynı şekilde.

Kayıt yenilememizin bir önemli sebebi de biliyorsunuz Diyanet İşlerimiz organizasyonun yanı sıra orada sağlık hizmetleri de veriyor. Bizim Sağlık Bakanlığıyla ortak çalışmamız var. Buradan hem hac zamanında hem de umre zamanında bizim sağlık personelimiz de oraya gidiyor. Kendi hastanemiz var, sağlık ocağı tarzında tıbbı müdahale yapacak tarzda. Orada hacı adaylarımızın sağlıklarıyla ilgili geçmiş bilgileri göremiyorduk. Yeni kayıtlarda bunun da hacı adaylarından onayını alarak oradaki herhangi bir sağlık problemi sırasında hacı adaylarımızın sağlık geçmişine de ulaşabileceğiz.

" ifadelerini kullandı.

UŞAK'TA 12 BİN KİŞİ HAC İÇİN BAŞVURDU

Arıkan Uşak'taki hac başvuruları hakkında şu bilgilere paylaştı; " Şu anda Uşak'ta 1961 kişi ön kayıt yaptırmış durumda. Kayıt yenileten hacı adayımız 6 bin 100 olmuş toplamda 8 bin yüz civarında geçen yıllara baktığımızda toplam kaydımız 12 bin civarında şu an 4 bin kişinin kayıt yeniletmediğini görüyoruz, kayıt yenileme süresi 31 Ocak'ta bitecek. Uşak'ın geçen seneki kontenjanı 360 kişi civarındaydı. Geçen sene Türkiye'nin kontenjanı 60 bin idi bu sene bunun 80 bine çıkarılacağı söyleniyor, ama biz buna direk olarak 80 bin diyemiyoruz çünkü aksaklıklar olabiliyor. Biz bunu 60 bin olarak değerlendiriyoruz, 80 bin olursa da Uşak'a düşecek kontenjan 500 civarı olur tabi bunu tam olarak bilemiyoruz. Kuralar 20 Şubat Perşembe günü çekilecek. Akşam saat 21-22 gibi de sisteme aktarılır diye düşünüyorum.

HACCA GİDECEKLERİN KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILIYOR?

Kuralara katılan hacı adaylarının torbaya katılırken kayıt oldukları yıla göre değerlendirildiğini en eski adayın daha avantajlı olacağı bir sistem uygulandığını söyleyen Arıkan ; " Bu sene kayıt olan bir hacı adayının ismi torbaya bir sefer kayıt edilecek, bütün sistem içerisine değil, Uşak sisteminin içerisine bir defa yazılacak, bir başka hacı adayı 2010 yılında kayıt olduysa yani 7 sene önce kayıt edilmişse ismi 7x7=49 defa yazılacak, yani o senenin katsayısı ile çarpılıyor. Yani 10 yıldır gidemeyen hacı adayının ismi 100 kez yazılacak. Bunun nedeni eskiden kayıt yaptırmış hacı adaylarına biraz daha öncelik sağlamak, çünkü başka türlü yapamıyoruz. Geçmiş yıllardan azar azar alsak bu sefer yeni kayıt yapılanlardan hiç alamayacağız yine arkada bir yığılma olacak. Biz hacca gidemeyen vatandaşlarımıza imkanları varsa bir umre yapmaların tavsiye ediyoruz. Çünkü oranın muhabbetiyle yanıp tutuşuyorlar gitmek istiyorlar bunun dışında yapabileceğimiz başka bir şey yok.

(BK-MB-Y)



18.01.2017 14:17:28 TSI

