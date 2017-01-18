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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Hastaneden güvenlik görevlilerine jest

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:14
Hastaneden güvenlik görevlilerine jest
Hastaneden güvenlik görevlilerine jest

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu'da faaliyet gösteren Özel Ordu Umut Hastanesi, 2017 yılında emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlıklarında çalışan veya emekli personelden fark ücreti almayacağını açıkladı.
Özel Ordu Umut Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İdris Altunel yaptığı açıklamada, ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğine yönelik terör saldırılarının hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını belirterek, hastane yönetimi olarak yeni bir karar aldıklarını kaydetti. Altunel, "Birliğimize ve dirliğimize yönelik bu terör saldırılarında cansiperane mücadele veren güvenlik güçlerimize bir katkı olması amacıyla hastane yönetim kurulumuzun aldığı kararla, bu yıl Ordu ile ve ilçelerinde görev yapan tüm polis, asker, jandarma ve bu kurumlarda çalışan personel, emekli olanlar da dahil olmak üzere, kimlik kartlarını ibraz ederek, yatak ücreti hariç, ayaktan ve yatışlarında, ameliyatlar da dahil hiçbir fark ücreti alınmayacak, eşi ve 18 yaş altı çocukları da dahil olmak üzere, hastanemiz sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir" dedi.
(MAK-SLH-Y)

18.01.2017 14:18:19 TSI
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